219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026

Лінія фронту станом на 7 липня 2026. Зведення Генштабу

7 липня на фронті відбулося 219 бойових зіткнень. Російські війська продовжують інтенсивний наступ майже по всій лінії фронту, однак Сили оборони України стримують атаки противника, завдають йому значних втрат у живій силі та техніці й не дозволяють реалізувати плани просування. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні станом на 22:00.

Від початку доби російська армія здійснила 51 авіаційний удар, застосувавши 158 керованих авіабомб. Крім того, окупанти використали 6640 дронів-камікадзе та провели 2035 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів.

Останні новини з фронту

Найнапруженішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де противник здійснив найбільшу кількість штурмів. Також активні бойові дії тривають на Слов'янському, Гуляйпільському, Лиманському та Костянтинівському напрямках.

На Покровському напрямку українські військові за добу ліквідували 47 окупантів, ще 15 російських військових поранили. Знищено автомобіль, дві артилерійські системи та склад паливно-мастильних матеріалів. Також пошкоджено чотири артилерійські системи, три автомобілі, одиницю спеціальної техніки, пункт управління безпілотниками та 44 укриття особового складу.

Крім цього, Сили оборони знищили або придушили 260 ворожих безпілотників різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Тут відбулося два бойові зіткнення. Російські війська здійснили 44 обстріли позицій українських захисників і прикордонних населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Протягом доби противник сім разів намагався прорвати українську оборону поблизу Стариці, Лиману, Артільного та у напрямку Хатнього.

На Куп’янському напрямку

Окупанти здійснили одну атаку у напрямку Куп'янська-Вузлового, однак успіху не мали.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські військові відбили дев'ять атак противника поблизу Ямполя, Надії, Новоселівки та у напрямку Борової, Лимана, Озерного і Діброви. Станом на вечір ще два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 23 штурми російських військ, які намагалися просунутися у напрямку Кривої Луки, Рай-Олександрівки, а також поблизу Різниківки та Закітного.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Російські війська двічі атакували українські позиції в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Українські захисники відбили дев'ять ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля. Ще один бій триває.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Саме тут тривають найзапекліші бої.

Загалом від початку доби російська армія здійснила 41 атаку, намагаючись прорвати українську оборону біля Іванівки, Дорожнього, Гришиного, Удачного, Муравки, Молодецького, Родинського, Новоолександрівки, а також у напрямку Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного та Сергіївки.

Три бойові зіткнення станом на вечір ще тривали.

На Олександрівському напрямку

Ворог чотири рази атакував українські позиції поблизу Калинівського та у напрямку Вербового.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Українські військові успішно відбили 19 атак противника, який намагався просунутися у напрямку Добропілля, Гіркого, Цвіткового, Староукраїнки, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 1200 російських окупантів і знищили десятки одиниць ворожої техніки, зокрема танки, артилерійські системи та засоби протиповітряної оборони. Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1,41 млн військових, свідчать оновлені дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 7 липня 2026 року.