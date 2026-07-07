Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026
Ситуація на фронті 7 липня
Фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 7 липня 2026. Зведення Генштабу

7 липня на фронті відбулося 219 бойових зіткнень. Російські війська продовжують інтенсивний наступ майже по всій лінії фронту, однак Сили оборони України стримують атаки противника, завдають йому значних втрат у живій силі та техніці й не дозволяють реалізувати плани просування. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні станом на 22:00.

Від початку доби російська армія здійснила 51 авіаційний удар, застосувавши 158 керованих авіабомб. Крім того, окупанти використали 6640 дронів-камікадзе та провели 2035 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів.

Останні новини з фронту

Найнапруженішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де противник здійснив найбільшу кількість штурмів. Також активні бойові дії тривають на Слов'янському, Гуляйпільському, Лиманському та Костянтинівському напрямках.

На Покровському напрямку українські військові за добу ліквідували 47 окупантів, ще 15 російських військових поранили. Знищено автомобіль, дві артилерійські системи та склад паливно-мастильних матеріалів. Також пошкоджено чотири артилерійські системи, три автомобілі, одиницю спеціальної техніки, пункт управління безпілотниками та 44 укриття особового складу.

Крім цього, Сили оборони знищили або придушили 260 ворожих безпілотників різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Тут відбулося два бойові зіткнення. Російські війська здійснили 44 обстріли позицій українських захисників і прикордонних населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Протягом доби противник сім разів намагався прорвати українську оборону поблизу Стариці, Лиману, Артільного та у напрямку Хатнього.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Окупанти здійснили одну атаку у напрямку Куп'янська-Вузлового, однак успіху не мали.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські військові відбили дев'ять атак противника поблизу Ямполя, Надії, Новоселівки та у напрямку Борової, Лимана, Озерного і Діброви. Станом на вечір ще два боєзіткнення тривають.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 23 штурми російських військ, які намагалися просунутися у напрямку Кривої Луки, Рай-Олександрівки, а також поблизу Різниківки та Закітного.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Російські війська двічі атакували українські позиції в районі Никифорівки.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Українські захисники відбили дев'ять ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля. Ще один бій триває.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Саме тут тривають найзапекліші бої.

Загалом від початку доби російська армія здійснила 41 атаку, намагаючись прорвати українську оборону біля Іванівки, Дорожнього, Гришиного, Удачного, Муравки, Молодецького, Родинського, Новоолександрівки, а також у напрямку Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного та Сергіївки.

Три бойові зіткнення станом на вечір ще тривали.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог чотири рази атакував українські позиції поблизу Калинівського та у напрямку Вербового.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Українські військові успішно відбили 19 атак противника, який намагався просунутися у напрямку Добропілля, Гіркого, Цвіткового, Староукраїнки, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського та Чарівного.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026 фото 12

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 1200 російських окупантів і знищили десятки одиниць ворожої техніки, зокрема танки, артилерійські системи та засоби протиповітряної оборони. Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1,41 млн військових, свідчать оновлені дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 7 липня 2026 року.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Генштаб Костянтинівка війна росія фронт Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через удар РФ по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор
Росія ніколи не була по-справжньому православною
15 червня, 19:07
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко
Час спливає: чому ультиматум Зеленського Лукашенку може завершитися ударом
24 червня, 11:56
Раніше Трамп заявив, що США та Іран 14 червня офіційно укладуть мирну угоду
Politico: Республіканці вимагають від Трампа завершити війну з Іраном
14 червня, 01:32
Попри проблеми зі здоров'ям окупаційна влада змушувала дітей ставати на військовий облік
Україна повернула 13 дітей з окупованої Херсонщини: росіяни залякували їх розстрілами
17 червня, 22:10
У випадку, коли військовослужбовець звертається через центри рекрутингу, частина опрацьовує рапорт до семи днів
Міноборони визначило дедлайни повернення військових із СЗЧ
21 червня, 20:52
Російські окупанти систематично б'ють по українській інфраструктурі
Зеленський назвав єдиний спосіб завершити війну
22 червня, 12:30
Україна фактично вчить світ, як треба вести сучасну війну, особливо з БпЛА
Politico: Велика Британія реорганізує армію за українською моделлю
30 червня, 02:28
Супутникове зображення палаючих резервуарів для зберігання у Криму у Керчі, 20 червня
The Economist: Оголошена Зеленським 40-денна кампанія ударів – це спроба змусити Росії до переговорів
2 липня, 23:16
Росія та Китай поглибили військову співпрацю
Росія та Китай таємно провели військові навчання – Reuters
1 липня, 17:29

Події в Україні

Удар балістикою по Одещині: в ДСНС показали наслідки атаки росіян (відео)
Удар балістикою по Одещині: в ДСНС показали наслідки атаки росіян (відео)
219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026
219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026
Сирський: Росія готується до перехоплення ініціативи у війні
Сирський: Росія готується до перехоплення ініціативи у війні
Крим другу добу без світла: електропостачання відновлено лише в Керчі
Крим другу добу без світла: електропостачання відновлено лише в Керчі
Операція «Ашан» зірвала механізований наступ РФ на пів року: Федоров розкрив деталі
Операція «Ашан» зірвала механізований наступ РФ на пів року: Федоров розкрив деталі
Сили безпілотних систем уразили шість енергооб'єктів у Криму та танкери в Азовському морі
Сили безпілотних систем уразили шість енергооб'єктів у Криму та танкери в Азовському морі

Новини

Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua