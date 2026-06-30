Politico: Велика Британія реорганізує армію за українською моделлю
Велика Британія вчиться на досвіді війни України проти Росії, щоб створити власні збройні сили для підготовки до подібного конфлікту
Уряд Великої Британії запускає одну з найбільших оборонних реформ за останні десятиліття, взявши за основу успішний військовий досвід України. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.
План інвестицій в оборону (DIP), який представить прем'єр-міністр Кір Стармер перед своєю відставкою, повністю змінює пріоритети країни. Замість дорогих і масивних оборонних систем Лондон переходить до концепції дешевих засобів ураження для знищення цінних цілей і прискорення інновацій до лічених тижнів. Вторгнення РФ в Україну довело вразливість великих кораблів чи авіаносців та підкреслило гостру потребу в автономних системах, штучному інтелекті для цілевказання та колосальних запасах недорогих безпілотників і боєприпасів.
У межах плану Велика Британія повністю згортає фінансування майбутнього будівництва есмінців типу 83 та фрегатів типу 32. Натомість інвестиції підуть у шість нових суден спільного призначення (Common Combat Vessels), які керуватимуть безпілотними морськими платформами: підводними апаратами типу 93, ракетними суднами типу 91 та сенсорними системами типів 92 і 94.
Прикладом для цього стала Україна, яка без власного флоту розбила Чорноморський флот Росії комбінацією ракет і дронів. Модернізація торкнеться і Королівських ВПС, де профінансують розробку автономних безпілотних літаків для спільного використання з пілотованими винищувачами шостого покоління. Старший науковий співробітник аналітичного центру RUSI Тім Вілласі-Вілсі підкреслив, що країні необхідно відмовитися від великих неефективних проєктів і стати значно мобільнішою.
Загальний план передбачає додаткове виділення 15 млрд фунтів стерлінгів до поточного оборонного бюджету в 270 млрд, а його подальше виконання залежатиме від Енді Бернема, який має очолити уряд пізніше цього літа. Ці кошти частково наблизять Британію до мети НАТО щодо витрат 3,5% ВВП на оборону до 2035 року, де країна наразі відстає від Німеччини, Франції та Польщі. Зі збільшеного фінансування 5 млрд фунтів витратять на «дронову трансформацію».
Експерти додають, що тепер українська сторона фактично вчить британську вести сучасну війну, оскільки без цих змін королівська армія не протрималася б на полі бою і кількох тижнів.
Як відомо, американська компанія Enabled Intelligence, що базується у штаті Вірджинія, відкрила доступ до бібліотеки відеозаписів з безпілотників, знятих під час бойових дій в Україні, – дані призначені для тренування моделей штучного інтелекту.
До слова, на Тайвані запустили першу програму цивільної оборони з навчання керування дронами – на курси записуються як молодь, так і люди похилого віку, занепокоєні зростаючою загрозою з боку Китаю. Новаторську програму запустили у травні – це черговий доказ того, що тайванський рух цивільної оборони переймає досвід України, де дрони відіграють дедалі важливішу роль у стримуванні російської агресії.
Коментарі — 0