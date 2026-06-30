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Politico: Велика Британія реорганізує армію за українською моделлю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Politico: Велика Британія реорганізує армію за українською моделлю
Україна фактично вчить світ, як треба вести сучасну війну, особливо з БпЛА
фото: Politico

Велика Британія вчиться на досвіді війни України проти Росії, щоб створити власні збройні сили для підготовки до подібного конфлікту 

Уряд Великої Британії запускає одну з найбільших оборонних реформ за останні десятиліття, взявши за основу успішний військовий досвід України. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

План інвестицій в оборону (DIP), який представить прем'єр-міністр Кір Стармер перед своєю відставкою, повністю змінює пріоритети країни. Замість дорогих і масивних оборонних систем Лондон переходить до концепції дешевих засобів ураження для знищення цінних цілей і прискорення інновацій до лічених тижнів. Вторгнення РФ в Україну довело вразливість великих кораблів чи авіаносців та підкреслило гостру потребу в автономних системах, штучному інтелекті для цілевказання та колосальних запасах недорогих безпілотників і боєприпасів.

У межах плану Велика Британія повністю згортає фінансування майбутнього будівництва есмінців типу 83 та фрегатів типу 32. Натомість інвестиції підуть у шість нових суден спільного призначення (Common Combat Vessels), які керуватимуть безпілотними морськими платформами: підводними апаратами типу 93, ракетними суднами типу 91 та сенсорними системами типів 92 і 94.

Прикладом для цього стала Україна, яка без власного флоту розбила Чорноморський флот Росії комбінацією ракет і дронів. Модернізація торкнеться і Королівських ВПС, де профінансують розробку автономних безпілотних літаків для спільного використання з пілотованими винищувачами шостого покоління. Старший науковий співробітник аналітичного центру RUSI Тім Вілласі-Вілсі підкреслив, що країні необхідно відмовитися від великих неефективних проєктів і стати значно мобільнішою.

Загальний план передбачає додаткове виділення 15 млрд фунтів стерлінгів до поточного оборонного бюджету в 270 млрд, а його подальше виконання залежатиме від Енді Бернема, який має очолити уряд пізніше цього літа. Ці кошти частково наблизять Британію до мети НАТО щодо витрат 3,5% ВВП на оборону до 2035 року, де країна наразі відстає від Німеччини, Франції та Польщі. Зі збільшеного фінансування 5 млрд фунтів витратять на «дронову трансформацію». 

Експерти додають, що тепер українська сторона фактично вчить британську вести сучасну війну, оскільки без цих змін королівська армія не протрималася б на полі бою і кількох тижнів.

Як відомо, американська компанія Enabled Intelligence, що базується у штаті Вірджинія, відкрила доступ до бібліотеки відеозаписів з безпілотників, знятих під час бойових дій в Україні, – дані призначені для тренування моделей штучного інтелекту. 

До слова, на Тайвані запустили першу програму цивільної оборони з навчання керування дронами – на курси записуються як молодь, так і люди похилого віку, занепокоєні зростаючою загрозою з боку Китаю. Новаторську програму запустили у травні – це черговий доказ того, що тайванський рух цивільної оборони переймає досвід України, де дрони відіграють дедалі важливішу роль у стримуванні російської агресії. 

Теги: ЗСУ армія Велика Британія

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