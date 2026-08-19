Повітряні сили розкрили, скільки російських ракет атакували Україну вночі

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 10 локаціях

У ніч на 19 серпня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», 65 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 19 серпня 2026 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 56 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів, а також два баражуючі боєприпаси «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Раніше Україна не повідомляла про кількість ракет, випущених Росією під час атак. Такий формат звітності було запроваджено як захід безпеки, щоб не надавати противнику дані для планування наступних ударів.

Нагадаємо, вночі 19 серпня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки російських безпілотників загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення. Також зранку російська керована авіабомба зруйнувала приватний будинок в одному з районів Запоріжжя.

До того ж у ніч на 19 серпня російські терористи завдали чотирьох ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по території Ізюмської міської територіальної громади Харківської області.