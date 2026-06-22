Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зеленський назвав єдиний спосіб завершити війну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав єдиний спосіб завершити війну
Російські окупанти систематично б'ють по українській інфраструктурі
фото: Zelenskiy Official

Президент заявив, що Кремль розпочав День скорботи новими ударами по мирних українцях і продовжує керуватися імперськими амбіціями

Президент України Володимир Зеленський у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни заявив, що Росія не зробила висновків із трагедії Другої світової війни та продовжує вести агресивну політику, нехтуючи людським життям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення глави держави.

Зеленський нагадав, що 22 червня є символічною датою для мільйонів людей, адже саме цього дня у 1941 році нацистська Німеччина напала на Радянський Союз. За його словами, уроком тієї війни мала стати безумовна цінність людського життя та недопущення нових масштабних конфліктів.

Президент наголосив, що нинішня російська влада діє за логікою агресорів минулого, ставлячи імперські амбіції вище за життя людей.

«У цієї російської війни – жодної справедливої причини: Путін керувався абсолютно тим же, чим і попередні агресори. Він так само зневажає життя. Він так само марить якоюсь своєю неадекватною й нікому не потрібною «імперією», – заявив Зеленський.

Глава держави звернув увагу, що цього року Росія зустріла 22 червня не меморіальними заходами та закликами до миру, а новими атаками по українських містах і селах.

За словами президента, внаслідок російського удару по Сумській області загинули дитина, чоловік та літня жінка. Ще троє членів родини дістали поранення. Також жертви та постраждалі були зафіксовані в Запорізькій, Одеській, Херсонській, Донецькій та Харківській областях.

Окремо Зеленський наголосив, що повномасштабна війна триває вже довше, ніж Перша світова війна, і закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву.

«Україна дала всі пропозиції для дипломатії. Треба нашим спільним тиском на агресора завести Росію в таку точку, коли інших варіантів, окрім дипломатії і завершення війни, не буде», – сказав президент.

Він подякував партнерам України за підтримку та наголосив на необхідності подальших спільних зусиль для припинення війни і захисту людських життів.

Нагадаємо, що україна продовжує системно завдавати ударів по логістичній інфраструктурі Росії в районі Керченської протоки, намагаючись ізолювати окупований Крим від основних маршрутів постачання.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Водій встиг врятуватися
На Сумщині російський дрон знищив комбайн під час польових робіт (відео)
22 травня, 20:22
Звернення до американського лідера з’явилося на тлі погроз Москви здійснити масований обстріл Києва
Зеленський надіслав Трампу тривожного листа через брак ракет для ППО
27 травня, 16:34
Російські війська почали втрачати раніше захоплені рубежі
Окупанти почали відступати на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Військовий пояснив новий план РФ
27 травня, 10:34
Остаточне рішення стосовно Ірану Трамп може ухвалити у найближчі години
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
29 травня, 20:19
Нині триває 1557-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2026 року
30 травня, 08:23
Одним із ключових чинників зміни ситуації на фронті стало домінування України у сфері безпілотних технологій
Україна переломила хід війни: найближчі місяці можуть стати вирішальними – The Hill
31 травня, 17:59
ЗСУ пошкодили міст у районі селища Чонгар
Україна почала операцію із примусу Росії до миру – The Telegraph
7 червня, 17:59
Наслідки атаки на Київ в ніч на 15 червня
Росія вдарила по Україні напередодні саміту G7: Зеленський звернувся до союзників
15 червня, 09:45
Комісія зафіксувала систематичне завищення результатів бойових дій та неправдиві доповіді командування про захоплення населених пунктів
Брехня, мародерство і втечі з позицій. Z-канал опублікував компромат на командування РФ
17 червня, 11:33

Соціум

Зеленський назвав єдиний спосіб завершити війну
Зеленський назвав єдиний спосіб завершити війну
Воронеж потрапив під ракетний удар (відео)
Воронеж потрапив під ракетний удар (відео)
НАТО посилило тиск на Лукашенка. Німеччина перекинула тисячі військових до білоруського кордону
НАТО посилило тиск на Лукашенка. Німеччина перекинула тисячі військових до білоруського кордону
Ізоляція окупованого Криму. Легендарний «Артек», вкрадений росіянами, припиняє роботу
Ізоляція окупованого Криму. Легендарний «Артек», вкрадений росіянами, припиняє роботу
Аналітики ISW назвали слабке місце російської логістики в Криму
Аналітики ISW назвали слабке місце російської логістики в Криму
82-річний француз влаштував стрілянину, повіривши у повалення Макрона та початок революції
82-річний француз влаштував стрілянину, повіривши у повалення Макрона та початок революції

Новини

Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Сьогодні, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
20 червня, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua