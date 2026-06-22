Зеленський назвав єдиний спосіб завершити війну

Президент заявив, що Кремль розпочав День скорботи новими ударами по мирних українцях і продовжує керуватися імперськими амбіціями

Президент України Володимир Зеленський у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни заявив, що Росія не зробила висновків із трагедії Другої світової війни та продовжує вести агресивну політику, нехтуючи людським життям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення глави держави.

Зеленський нагадав, що 22 червня є символічною датою для мільйонів людей, адже саме цього дня у 1941 році нацистська Німеччина напала на Радянський Союз. За його словами, уроком тієї війни мала стати безумовна цінність людського життя та недопущення нових масштабних конфліктів.

Президент наголосив, що нинішня російська влада діє за логікою агресорів минулого, ставлячи імперські амбіції вище за життя людей.

«У цієї російської війни – жодної справедливої причини: Путін керувався абсолютно тим же, чим і попередні агресори. Він так само зневажає життя. Він так само марить якоюсь своєю неадекватною й нікому не потрібною «імперією», – заявив Зеленський.

Глава держави звернув увагу, що цього року Росія зустріла 22 червня не меморіальними заходами та закликами до миру, а новими атаками по українських містах і селах.

За словами президента, внаслідок російського удару по Сумській області загинули дитина, чоловік та літня жінка. Ще троє членів родини дістали поранення. Також жертви та постраждалі були зафіксовані в Запорізькій, Одеській, Херсонській, Донецькій та Харківській областях.

Окремо Зеленський наголосив, що повномасштабна війна триває вже довше, ніж Перша світова війна, і закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву.

«Україна дала всі пропозиції для дипломатії. Треба нашим спільним тиском на агресора завести Росію в таку точку, коли інших варіантів, окрім дипломатії і завершення війни, не буде», – сказав президент.

Він подякував партнерам України за підтримку та наголосив на необхідності подальших спільних зусиль для припинення війни і захисту людських життів.

Нагадаємо, що україна продовжує системно завдавати ударів по логістичній інфраструктурі Росії в районі Керченської протоки, намагаючись ізолювати окупований Крим від основних маршрутів постачання.