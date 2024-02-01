Жителі Криму прокинулися від вибухів, гучно поблизу військового аеродрому

Місцеві жителі зазначають, що вибухи були чути в Саках у західній частині Криму

Поблизу міста Саки у селищі Новофедорівка розташований військовий аеродром

Сьогодні, 1 лютого, у тимчасово окупованому Криму зранку пролунали вибухи, гучно було в Саках. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

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Місцеві жителі зазначають, що вибухи були чути в Саках у західній частині Криму. Вибухи пролунали з боку міста Євпаторія.

Нагадаємо, що поблизу міста Саки у селищі Новофедорівка розташований військовий аеродром. Там базується 43 винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України. Угрупування окупантів має на озброєнні бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

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Нагадаємо, у Севастополі 31 січня було оголошено повітряну тривогу. Раніше окупаційне керівництво півострова повідомляло про припинення руху на Керченському мосту через загрозу ракетної небезпеки.

Згодом на території тимчасово окупованого Криму сьогодні знову пролунали вибухи. Очевидці стверджують про роботу протиповітряної оборони. Місцеві мешканці повідомили про потужні вибухи у Севастополі, а також Сакському районі. Зокрема з'явились кадри диму в небі над селище Гвардійське Сімферопольського району. Пізніше вибухи пролунали ще й Щолкіне, яке розташоване на Керченському півострові, а на у Північній частині Севастополя щось почало горіти. Як повідомляли місцеві пабліки, орієнтовано пожежа сталася в районі аеродрому Бельбек.

Згодом у вищому українському командуванні натякнули на причетність ЗСУ до ударів по окупованому Криму.