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Газові плити в Європі спричиняють десятки тисяч смертей щороку – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Газові плити в Європі спричиняють десятки тисяч смертей щороку – Bloomberg
Вчені дослідили ризики від газових плит, встановлених у квартирі
фото із відкритих джерел

Нове дослідження виявило тривожні ризики для здоров’я від використання газових плит у європейських домогосподарствах

Встановлені в європейських будинках газові плити щороку можуть спричиняти майже 40 тис. передчасних смертей. Про це пише Bloomberg із посиланням на дослідження вчених з іспанського Університету Жауме I.

Нове дослідження виявило тривожні ризики для здоров’я від використання газових плит у європейських домогосподарствах, пов’язуючи викиди газових плит із приблизно 40 тис. передчасними смертями щороку в Європейському Союзі та Великій Британії. Висновки підкреслюють значний ризик для здоров’я населення, особливо в традиційних регіонах, де газові плити є нормою. 

За словами науковців, на сьогодні такі плити використовують близько третини європейських домогосподарств. «З погляду громадської охорони здоров'я газові плити токсичні», – заявила провідний автор дослідження Хуана Марія Дельгадо-Саборіт. Річ у тому, що при використанні газових плит виділяється діоксид азоту та тверді частинки, які спричиняють респіраторні захворювання.

Крім того, такі плити виділяють парникові гази, що сприяє зміні клімату. За даними дослідників, зараз найбільш серйозні проблеми із забрудненням домогосподарств шкідливими частками фіксуються у Великій Британії, Румунії, Польщі та Італії.

Нагадаємо, ціни в Європі на природний газ зросли. Причиною подорожчання стала війна на Близькому Сході, яка викликала нову хвилю волатильності на ринку. Ринки готуються до того, що ескалація ізраїльсько-іранських бойових дій може спровокувати ширший регіональний конфлікт, який може вплинути на постачання опалювального палива

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Теги: газ війна Європа соціум населення

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