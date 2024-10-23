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Сили оборони звільнили території в районі Липців на Харківщині – «Хартія»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сили оборони звільнили території в районі Липців на Харківщині – «Хартія»
Липці – це стратегічно важлива ділянка
фото з відкритих джерел

Минулого тижня завершилася чергова фаза великої операції ЗСУ, яка тривала кілька місяців

Представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» Володимир Дегтярьов зазначив, що минулого тижня завершилася чергова фаза операції на півночі Харківщини, яка тривала кілька місяців. Про це він сказав в етері телеканалу «Еспресо».

«Липці – це стратегічно важлива ділянка, адже коли бригада «Хартія» зайшла на Харківщину в травні цього року, ми зустріли ворога під час їхнього наступу вже на околицях Липців, звідки нам вдалося їх вибити. Власне, всі ці місяці ми продовжуємо відштовхувати їх разом із дружніми підрозділами далі на північ, до кордону. Минулого тижня завершилася чергова фаза великої операції, яка тривала кілька місяців. Силам оборони вдалося звільнити ще одну ділянку перед Липцями», – наголосив Дегтярьов.

За словами представника служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія», наразі українським захисникам вдається на півночі Харківщині перехоплювати ініціативу і крок за кроком звільняти українську землю.

«Дійсно, специфіка тих чи інших дій дуже залежить від місцевості. Якщо відкрити карту і подивитися на місцевість, що оточує Липці, то можна побачити великі поля, між якими є де-не-де лісові масиви, лісопосадки, лісосмуги. Тому основні бої ведуться за ці лісові масиви, адже на відкритій місцевості немає сенсу будувати будь-які зони оборони. Основне завдання для нас – це виконати певні дії, щоб мати можливість зненацька перехопити ініціативу, зайти, захопити плацдарм у лісосмузі та рухатися далі. Власне, це й відбувалося під час звільнення останніх територій», – додав Дегтярьов. 

Нагадаємо, інформація про «вклинення» в оборону українських захисників не відповідає дійсності. Про це у коментарі журналістам «Вільного радіо» заявив речник бригади Андрій Полухін.

«Ситуація там така: туди, як ми й раніше казали, входять російські малі піхотні групи. Заходять і не виходять, бо стають заблокованими через контроль наших дронів. Окупанти там знаходяться тимчасово, наші хлопці їх одразу звідти вибивають… Тобто, закріпленням чи вклиненням це не можна назвати, якимось рухом по лінії оборони», – каже Полухін. 

Раніше представник 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Іван Петричак в ефірі телемарафону заявив, що російським силам вдалось «вклинитися» в українську лінію оборони біля Часового Яру та перетнути канал Сіверський Донець – Донбас.

Нагадаємо, Росія може відправити військових Північної Кореї на зимові штурми Покровська в Донецькій області чи на інші важливі ділянки фронту на сході України. Таку версію наводить The Guardian.

До слова, Кремль встановив своїм військам нові дедлайни: до 1 лютого 2025 року – повернення повного контролю над Курською областю, бо до 15 жовтня вже не встигли.

 

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Теги: ЗСУ війна Харківщина звільнення

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