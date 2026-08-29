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175 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 серпня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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175 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 серпня 2026
Ситуація на фронті 29 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 29 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 47 авіаційних ударів із застосуванням 195 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7182 дрони-камікадзе та здійснив 2305 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

29 серпня на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 50 окупантів, 10 – поранено, знищено сім одиниць автомобільної техніки, один спеціальний засіб, один пункт управління БпЛА, один склад боєприпасів та 25 укриттів особового складу противника. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, три гармати, чотири пункти управління БпЛА та 92 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 323 безпілотних літальних апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби противник здійснив одну атаку, завдав одного авіаудару, скинув дві авіабомби, здійснив 92 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Графське, Чугунівка, Хатнє та в районі Стариці. Дві штурмові дії противника тривають.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив одну наступальну дію в бік Радьківки.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 серпня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

П’ять атак загарбників відбивали у районі Новоселівки та неподалік Лиману й Діброви. Одна атака досі триває.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили чотири спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука Різниківка та в бік Оріхуватки. Ще одне боєзіткнення триває.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 серпня 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 19 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр та в бік Миколайпілля. Два боєзіткнення ще тривають.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 серпня 2026 фото 6

На Покровському напрямку

Сімнадцять атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Новопідгородне та в районі Удачного й Новомиколаївки. Два боєзіткнення тривають.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 серпня 2026 фото 7

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив одну атаку у бік Березового.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 серпня 2026 фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили шість ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоселівка.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 серпня 2026 фото 9

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 серпня 2026 фото 10

Нині триває 1648-й день повномасштабної війни.

Теги: ворог Генштаб окупанти

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