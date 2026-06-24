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148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026
Ситуація на фронті 24 червня
фото: Генштаб

Лінія фронту станом на 24 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 42 авіаційних удари – скинув 153 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5778 дронів-камікадзе та здійснив 2185 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

24 червня на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 40 окупантів та поранено 11. Знищено два укриття особового складу, три одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки та 39 укриттів противника. Знищено або подавлено 220 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано чотири боєзіткнення, два з яких тривають. Ворог здійснив 48 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах:

  • Ветеринарного
  • Стариці
  • Синельникового
  • у бік Лиману, Ізбицького, Вільчі, Колодязного

Три боєзіткнення тривають.

148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог один раз атакував позицію Сил оборони в напрямку Новоосинового.

148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили 13 атак у бік:

  • Шийківки
  • Дробишевого
  • Лиману
  • Озерного
  • Новоселівки
  • Діброви
148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли 14 атак загарбників поблизу Закітного, Різниківки, Калеників та у бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки. Чотири боєзіткнення тривають.

148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано один ворожий штурм – ворог намагався витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Тихонівки.

148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Іллінівки та в напрямку Костянтинівки. Одне боєзіткнення триває. 

148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Сухецького
  • Новоолександрівки
  • Гришиного
  • Котлиного
  • Дорожнього
  • Родинського
  • Удачного
  • Новопідгородного
  • Філії
  • у бік Білицького, Шевченка, Сергіївки, Новопавлівки

Два боєзіткнення тривають.

148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Відбулося 10 атак окупантів у бік:

  • Гіркого
  • Добропілля
  • Воздвижівки
  • Гуляйпільського
  • Чарівного

Два боєзіткнення тривають.

148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі Щербаків.

148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026 фото 12

Нагадаємо, нині триває 1582-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб обстріл Слов’янськ фронт ворог штурм Покровськ

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