148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026

Лінія фронту станом на 24 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 42 авіаційних удари – скинув 153 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5778 дронів-камікадзе та здійснив 2185 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

24 червня на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 40 окупантів та поранено 11. Знищено два укриття особового складу, три одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки та 39 укриттів противника. Знищено або подавлено 220 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано чотири боєзіткнення, два з яких тривають. Ворог здійснив 48 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах:

Ветеринарного

Стариці

Синельникового

у бік Лиману, Ізбицького, Вільчі, Колодязного

Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог один раз атакував позицію Сил оборони в напрямку Новоосинового.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили 13 атак у бік:

Шийківки

Дробишевого

Лиману

Озерного

Новоселівки

Діброви

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли 14 атак загарбників поблизу Закітного, Різниківки, Калеників та у бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки. Чотири боєзіткнення тривають.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано один ворожий штурм – ворог намагався витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Іллінівки та в напрямку Костянтинівки. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Сухецького

Новоолександрівки

Гришиного

Котлиного

Дорожнього

Родинського

Удачного

Новопідгородного

Філії

у бік Білицького, Шевченка, Сергіївки, Новопавлівки

Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Відбулося 10 атак окупантів у бік:

Гіркого

Добропілля

Воздвижівки

Гуляйпільського

Чарівного

Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі Щербаків.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нагадаємо, нині триває 1582-й день повномасштабної війни в Україні.