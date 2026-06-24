Втрати ворога станом на 24 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1260 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 24 червня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 24 червня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 24 червня втратила:
- особового складу – близько 1 395 790 (+1 260) осіб;
- танків – 12 056 (+6) од.;
- бойових броньованих машин – 24 816 (+4) од.;
- артилерійських систем – 44 664 (+60) од.;
- РСЗВ – 1 889 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 440 (+3) од.;
- літаків – 436 (+0) од.;
- гелікоптерів – 353 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 726 (+7) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 369 888 (+1 873) од.;
- крилатих ракет – 4 787 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 33 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 111 257 (+430) од.;
- спеціальної техніки – 4 333 (+4) од.
Вартість знищеної техніки РФ станом на 23 червня 2026 року
|Категорія
|Назва / Модель техніки
|Орієнтовна вартість одиниці
|Знищено (ГШ ЗСУ на 23.06.2026)
|Приблизна сума втрат РФ (USD)
|Ракетне озброєння та БПЛА
|Х-101 (стратегічна крилата ракета)
|$13 млн
|4 787
(крилаті ракети)
|~ $14,36 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
|«Калібр» (крилата ракета морського базування)
|$6,5 млн
|«Іскандер-М» (балістична ракета)
|$3 млн
|«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета)
|$1,25 млн
|Х-22 (надзвукова крилата ракета)
|$1 млн
|«Точка-У» (тактична ракета)
|$300 тис.
|«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе)
|$20 тис. – $40 тис.
|369 888
(БПЛА операт.-тактич.)
|~ $11,10 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
|Авіація та гелікоптери
|Іл-76 (важкий транспортний літак)
|$86 млн
|436
(літаків)
|~ $13,08 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
|Су-35 (надманеврений винищувач)
|$40 млн – $50 млн
|Су-34 (винищувач-бомбардувальник)
|$36 млн
|Су-30СМ (багатоцільовий винищувач)
|$33 млн
|Су-25 (штурмовик)
|$11 млн
|Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер)
|$18 млн
|353
(гелікоптерів)
|~ $5,29 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
|Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер)
|$16 млн
|Бронетехніка та артилерія
|Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ)
|$4,5 млн
|12 056
(танків)
|~ $30,14 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
|Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки)
|$3 млн – $4 млн
|САУ «Мста-С» (самохідна артилерія)
|$4 млн
|44 664
(артсистем)
|~ $67,00 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
|БМП-3 (бойова машина піхоти)
|$1 млн
|24 816
(ББМ)
|~ $14,90 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
|БТР-82А (бронетранспортер)
|$500 тис.
|Системи ППО та РЕБ
|ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон)
|$1,2 млрд
|1 440
(засобів ППО)
|~ $21,60 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
|ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М»
|близько $25 млн
|ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус)
|$14 млн – $15 млн
|Військово-морський флот
|Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ)
|$750 млн
|33
(кораблі / катери)
|~ $1,98 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
|Ракетні корвети (типу «Буян-М»)
|$100 млн – $150 млн
|Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков»)
|$85 млн
|Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів»)
|$300 млн
|2
(підводні човни)
|$600 млн
* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.
Нагадаємо, триває 1582-й день повномасштабної війни в Україні.
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