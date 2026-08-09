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Кількість постраждалих внаслідок атаки на Харків різко зросла (оновлено)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Кількість постраждалих внаслідок атаки на Харків різко зросла (оновлено)
П'ятеро постраждалих після атаки на Харків залишаються у лікарнях
фото: ДСНС

Серед госпіталізованих після удару по обласному центру – жінка у важкому стані

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Салтівському району Харкова зросла до 37 людей.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Раніше було відомо про 13 постраждалих, які звернулися по медичну допомогу. Близько 13:35 місцева влада повідомила, що після уточнення інформації кількість постраждалих зросла до 37. Ще одна людина загинула. Інформація про другого загиблого не підтвердилася.

Усім, хто постраждав унаслідок російської атаки, медики надають необхідну допомогу.

Відомо, що серед госпіталізованих є жінка, стан якої медики оцінюють як важкий. По допомогу медиків звернулися дві людини з різаними ранами, і дві – з гострою реакцією на стрес. Інформації про стан решти госпіталізованих Синєгубов не навів.

На місці удару продовжують працювати екстрені служби. Фахівці ліквідовують наслідки російської атаки. 

Нагадаємо, зранку 9 серпня росіяни завдали серії ударів по Салтівському району Харкова: зруйновано з сьомого по дев'ятий поверхи багатоповерхівки, двоє людей загинули. 

Салтівський район, який є одним із найбільш густонаселених у Харкові, від початку повномасштабного вторгнення неодноразово зазнавав російських атак. Значна кількість місцевих багатоповерхівок була пошкоджена внаслідок обстрілів.

Цієї ж ночі ворог завдав масованого удару по Одесі, застосувавши кілька десятків ракет і безпілотників. Унаслідок ударів постраждали щонайменше восьмеро людей, пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Без електропостачання залишилися споживачі та об'єкти критичної інфраструктури в частині Одеського району області.

На Житомирщині унаслідок ударів зафіксовано влучання та пошкодження цивільних інфраструктурних об'єктів, а також приватного підприємства з німецькими інвестиціями. 

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Теги: Харків обстріл поранення Олег Синєгубов

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