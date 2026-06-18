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Росія вдарила по Дніпру: є загиблий, пошкоджено підприємство

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Росія вдарила по Дніпру: є загиблий, пошкоджено підприємство
Наслідки ворожого удару по Дніпру
фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни завдали удару по Дніпру вранці

Російські окупаційні війська здійснили черговий воєнний злочин, атакувавши цивільну інфраструктуру міста Дніпро. Під ударом опинилося приватне підприємство, де в цей момент перебували люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну військову адміністрацію.

Повідомляється, що об 11:12 у Дніпрі пролунав потужний вибух. За кілька хвилин військове командування підтвердило, що ворог застосував для удару балістичне озброєння.

За словами очільника Дніпропетровської обласної військової адміністраціюїОлександра Ганжі, ворожа ракета поцілила по території приватного підприємства, спричинивши значні руйнування будівель.

Внаслідок атаки на місці загинув один чоловік. Ще дев'ятеро людей зазнали травм різного ступеня важкості. Вісьмох із них невідкладно госпіталізували медики, наразі вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Наслідки ворожих прильотів по Дніпру
Наслідки ворожих прильотів по Дніпру
фото: Дніпропетровська ОВА

На місці події продовжують працювати екстрені служби, рятувальники розбирають завали, а правоохоронці фіксують докази чергового злочину РФ проти мирного населення України. Наслідки атаки та руйнувань наразі уточнюються.

Наслідки ворожих прильотів по Дніпру
Наслідки ворожих прильотів по Дніпру
фото: Дніпропетровська ОВА

Варто зазначити, що денному обстрілу передував надпотужний нічний наліт на Україну. Окупанти випустили 7 балістичних ракет, а також рекордні 239 ударних дронів різних модифікацій. Крім Дніпра, вночі під ударами опинилися Запоріжжя та Сумщина, де безпілотник зруйнував приміщення кінно-спортивної школи.

«Главком» писав, що у Синельниківському районі Дніпропетровської області через суттєве погіршення безпекової ситуації розпочали примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів. Очільник обласної військової адміністрації підкреслив, що евакуаційні заходи для порятунку 3,8 тис. хлопців та дівчат розраховані на один місяць. Паралельно з цим у семи інших громадах Синельниківського району триває планова евакуація дорослого населення.

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Теги: росія Дніпро обстріл війна

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