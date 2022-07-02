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    Суспільство

    Українці, яких звільнили з полону, отримають допомогу: скільки виплатять

    Розмір допомоги для українців, яких звільнили з полону, становитиме 100 тис. гривень - Українці, яких звільнили з полону, отримають допомогу: скільки виплатять
    Розмір допомоги для українців, яких звільнили з полону, становитиме 100 тис. гривень
    фото: Нацбанк

    Допомога від держави буде одноразова

    Звільнені з полону українці та ті, хто ще залишається в неволі, зможуть отримати виплати. Про це повідомила пресслужба Мінінтеграції.

    Обирати претендентів на отримання грошової допомоги буде спеціальна комісія.

    "Українці (стосовно яких ухвалять позитивне рішення) зможуть одержати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

    Хто зможе одержати виплату:

    • українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора;
    • родини українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території РФ з політичних мотивів, а також через громадську, політичну або професійну діяльність таких осіб.

    Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує і прискорює постановку внутрішньо переміщених осіб на облік та отримання соціальних виплат.

    Раніше повідомлялося, що уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям.

    Варто зауважити, що приблизно 500 тис. українців отримають додаткові виплати у розмірі 2220 грн в рамках меморандуму Мінсоцполітики та Всесвітньої продовольчої програми ООН.

    Українці, що прихистили вимушених переселенців у своїй оселі, можуть отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста.

    До слова, ЮНІСЕФ здійснить одноразові виплати українським сім’ям.

    Читайте також: Для частини переселенців скасують виплати: пояснення Мінсоцполітики
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українці, яких звільнили з полону, отримають допомогу: скільки виплатять