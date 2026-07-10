17-й центр ментального здоров’я мережі «Повернення» розпочав роботу на базі медичної установи Національної гвардії України

Проєкт «Повернення» демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою

Віктор та Олена Пінчуки продовжують розширювати всеукраїнську мережу центрів ментального здоров’я «Повернення». Новий центр «Повернення», створений спільно з Міністерством внутрішніх справ України та Національною гвардією України на базі однієї з відомчих медичних установ, став 17-м у мережі.

Центр ментального здоров’я «Повернення» надаватиме фахову психіатричну та психологічну допомогу військовослужбовцям, які зазнали психологічних наслідків війни. Особливу увагу приділятимуть військовим, які потрапляють до центру одразу після звільнення з полону: на цьому етапі важливо забезпечити безпечне середовище, професійну оцінку стану й своєчасну підтримку після пережитого травматичного досвіду.

Щороку тут зможуть отримувати стаціонарну допомогу майже 500 військовослужбовців, а також надаватиметься понад 3 000 консультацій.

Відкриття центру стало можливим завдяки співпраці проєкту «Повернення» з Міністерством внутрішніх справ України й Національною гвардією України. Це ще один системний внесок Віктора та Олени Пінчуків у підтримку військових, ветеранів і членів їхніх родин, які потребують фахової допомоги після пережитого досвіду війни.

«Співпраця з Національною гвардією України та Міністерством внутрішніх справ дозволяє нам створювати допомогу поруч із тими, хто проходить відновлення й реінтеграцію після полону. У цьому центрі ми прагнули створити умови світового рівня: безбар’єрний та інноваційно обладнаний простір, де військові можуть отримати фахову допомогу з повагою до їхнього досвіду й без стигми. Ми продовжуємо розвивати співпрацю з МВС, щоб такі можливості ставали доступними для ще більшої кількості захисників і членів їхніх родин», – зазначила Світлана Гриценко, керівниця проєкту «Повернення».

Центр ментального здоров’я «Повернення» – це сучасний та інклюзивний простір підтримки й відновлення для військовослужбовців, які потребують спеціалізованої психіатричної та психологічної допомоги.

Коштом проєкту «Повернення» проведено капітальний ремонт приміщення й облаштовано сучасний центр ментального здоров’я. До його складу входять кабінети індивідуальної, групової, арт- і біосугестивної терапії, рецепція, цілодобовий пост чергової медичної сестри, зона очікування для відвідувачів, палати з інклюзивними санітарними вузлами й функціональні приміщення для персоналу.

Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України Інна Ящук наголосила, що створення такого центру стало можливим завдяки ефективній співпраці держави та соціально відповідального бізнесу.

«Фахівці центру ментального здоров’я працюють з усіма, хто перебуває на реабілітації, і в цьому величезна цінність. Міністерство внутрішніх справ приділяє значну увагу всебічній підтримці наших захисників та захисниць – усіх, хто в структурах відомства щодня захищає державу, забезпечує спокій і безпеку».

Із захисниками та їхніми родинами тут працює мультидисциплінарна команда, до складу якої входять лікарі-психіатри, клінічні психологи, медичні сестри і молодші медичні сестри. Фахівці працюють, зокрема, з наслідками стресу, тривожними й депресивними станами, посттравматичним стресовим розладом, адаптаційними та психосоматичними труднощами, а також психотичними станами.

Центр оснащено необхідним обладнанням для роботи спеціалістів і відновлення відвідувачів, зокрема системою психологічного розвантаження й управління стресом Shiftwave System, набором для EMDR-терапії, матеріалами для арттерапії, психологічними інструментами, комп’ютерною та мультимедійною технікою, а також професійною літературою для фахівців.

«Військові, зокрема ті, хто повернувся з полону, часто потребують не разової консультації, а тривалого й комплексного відновлення. Неможливо повністю подолати наслідки важкого травматичного досвіду за два чи три тижні – це процес, який потребує часу, довіри та правильно підібраних методів допомоги. Саме тому ми поєднуємо психіатричну допомогу, психологічну підтримку і сучасні інструментальні методи, які допомагають точніше оцінювати стан людини й посилювати ефективність лікування. Наше завдання – знайти підхід до кожної людини і створити для неї максимально дієвий шлях відновлення», – зазначив Ігор Слободян, завідувач центру «Повернення».

Станом на сьогодні вже 17 центрів мережі «Повернення», заснованої Віктором та Оленою Пінчуками, функціонують у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві та на Київщині, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах, Чернігові, а також на базі однієї з медичних установ Національної гвардії України. У центрах мережі надають допомогу понад 25 000 військових, ветеранів та членів їхніх родин.

На першому етапі проєкту «Повернення» передбачається відкриття щонайменше 25 таких центрів по всій Україні, які щороку зможуть надавати допомогу понад 100 тисячам військових, ветеранів і членів їхніх родин.