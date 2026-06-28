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Українські військові показали унікальну машину: таких у світі є тільки 12

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Українські військові показали унікальну машину: таких у світі є тільки 12
Україну розміновує шведська технііка, таких машин у світі всього 12
фото: скріншот із відео

Щонайменше 10 років знадобиться Україні для повного розмінування територій

Щонайменше десять років знадобиться Україні, щоб повністю розмінувати територію. Про це заявляють міжнародні експерти з протимінної діяльності. Як сучасні технології допомагають звільняти українські землі від мін та снарядів, продемонстрували на одному з полігонів. Випробовували машини, наземні роботизовані комплекси (НРК) та коптери з сенсорами, які створюють карту прихованої небезпеки. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті tsn.ua.

Яка унікальна техніка розміновує Україну

Гігантська машина переорює землю, вивертаючи назовні заховані міни. Потужний вибух – і дим огортає техніку. А вже за хвилину вона продовжить роботу.

«Дана машина – найкраща для розмінування на планеті Земля», – каже командир відділення механізованого розмінування 47-ї окремої інженерної бригади Кіловат.

Техніка шведська, таких у світі всього 12, розповідають сапери. І вона вже кілька років розміновує українські поля, дороги та ліси. Кабіна водія захищена бронею, скло витримує постріли снайперських гвинтівок.

«Машина застосовується в дуже густій рослинності. Коли для звичайних саперів потрібні тижні для того, щоб розмінувати цю територію руками, ця машина робить це за лічені години. За період розмінування вона очистила понад тисячу гектарів – це як тисяча футбольних полів», – каже Кіловат.

Дрони зі штучним інтелектом: гектар дослідження за 15 хвилин

Де шукати міни та снаряди, підказують коптери зі спеціальними сенсорами. Вони пролітають над полями і сканують небезпеку під землею.

«Маючи дрон, вам не потрібно виходити в поле. Він може полетіти за сотні метрів і збирати ці дані, а за допомогою штучного інтелекту їх опрацювати і показати карту. І ви бачите, де безпечно, а де небезпечно», – каже представник компанії з розробки систем розмінування Михайло Писарський.

Штучний інтелект попереджає навіть про те, який саме вид вибухівки ховається під ґрунтом. І це значно пришвидшує процес.

Михайло Писарський, представник компанії з розробки систем розмінування: «Якщо звичайний сапер за день може дослідити приблизно 10 квадратних метрів, то ми за 15 хвилин ось таким дроном можемо дослідити цілий гектар», – пояснює Михайло Писарський.

Поки на полігоні тривають випробування, лунає черговий вибух. Максим Добрянський – ветеран, екскомандир стрілецької роти, а нині експерт із протимінної діяльності. Він щиро радіє появі такої техніки, бо на собі відчув наслідки ворожого замінування.

«Я йду перший, за мною – п’ятеро чоловіків на відстані. Наступаю на міну протипіхотну, відлітаю і відчуваю цей біль. Я вважаю, що ця техніка доволі крута. Нам не треба заходити туди – ці роботи все прочистили», – каже Максим Добрянський

Колосальні втрати економіки та міжнародний досвід

Україна перетворилася на найбільше мінне поле планети, кажуть експерти, і це – шалені збитки для економіки. Щороку держава втрачає мільярд доларів лише через заміновані угіддя, констатують у профільному міністерстві.

«Це втрати, які ми несемо через те, що сільськогосподарська земля заблокована і не використовується. Сільськогосподарські землі, які конкретно забруднені – зараз ця цифра сягає близько 50 тисяч гектарів. Поле середнього розміру, коли ми їдемо вздовж дороги – це приблизно 100 гектарів», – пояснює заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Використання новітніх технологій може прискорити розмінування в десятки разів, каже британець Бен Ларк. Він уже понад 30 років займається такою діяльністю в Афганістані, Камбоджі, Боснії та інших країнах.

«У таких країнах, як Афганістан, гуманітарне розмінування почалося ще 1991 року, і це досі велика-велика програма. Проте зараз є шалений розвиток технологій, які допоможуть Україні розмінувати території значно швидше», – Бен Ларк.

Територія України, яка всіяна російськими мінами та снарядами, рівноцінна площі Греції. Тож, попереджають експерти, навіть із застосуванням новітніх технологій, щоб очистити землю цілком, знадобиться щонайменше 10 років.

Нагадаємо, Полтавщина не перебувала під окупацією, але регіон регулярно стикається із загрозою дистанційного мінування з боку російських загарбників.

Як повідомлялось, російські загарбники мінують територію уздовж лінії фронту за допомогою безпілотних літальних апаратів.

До слова, оператори восьмого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили сучасну російську інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие».

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Теги: вибух дороги земля ветеран машини військові технології розмінування держава штучний інтелект сапер

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