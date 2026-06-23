Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ДТЕК увійшов в ТОП-5 у рейтингу найкращих роботодавців для ветеранів

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК увійшов в ТОП-5 у рейтингу найкращих роботодавців для ветеранів
Навчання ветеранів інтегроване в систему підготовки кадрів
фото: згенероване ШІ/delo.ua

ДТЕК увійшов до п’ятірки найкращих роботодавців для ветеранів

Компанія ДТЕК увійшла в ТОП-5 найкращих роботодавців для ветеранів. Про це свідчить рейтинг delo.ua. 

У ньому зазначається, що в компанії діє комплексна корпоративна програма підтримки ветеранів-співробітників «ПроВетеран», що охоплює весь шлях від мобілізації до професійної адаптації та розвитку кар’єри.

Зокрема, в межах програми кожен ветеран-співробітник отримує персоналізований супровід координатора – колеги-ветерана або HR-фахівця.

Окрім того, навчання ветеранів інтегроване в систему підготовки кадрів. Вони проходять відновлення професійних навичок, перекваліфікацію, теоретичну підготовку тривалістю 1-1,5 місяця з подальшою практикою та кар’єрне консультування.

Ветерани також мають доступ до розширеного пакета медстрахування «Ветеран+», психологічної підтримки та програм реабілітації.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

Читайте також:

Теги: ветеран навчання рейтинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Архів кадрів дає змогу вдосконалювати алгоритми для самостійного розпізнавання й ураження цілей дронами
Кадри з українських дронів навчають військовий ШІ у США
17 червня, 23:39
Зеленський: Дякую всім друзям України і кожному, хто допомагає нам здобувати важливу інформацію
Зеленський показав падіння рейтингів Путіна (фото)
14 червня, 12:25
Олександр Усик зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті
Усик, Трамп і політичні амбіції боксера
13 червня, 09:42
Президент Росії Володимир Путін
Путін на тлі зниження рейтингів став частіше з'являтися на публіці
9 червня, 15:59
Українські ветерани в горах Шотландії
Українські ветерани на протезах піднялися у гори в Шотландії, подолавши складне випробування (фото)
9 червня, 14:56
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
Китайські агенти маскуються під рекрутерів у LinkedIn, щоб вийти на носіїв державних секретів
Китайська розвідка маскується під рекрутерів у LinkedIn – ФБР
5 червня, 05:10
Президент Росії Володимир Путін
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
У «Метінвесті» зазначають, що підтримка STEM-освіти є частиною довгострокової стратегії підготовки майбутніх фахівців для української промисловості
«Метінвест» підтримав створення сучасних STEM-просторів у 250 ліцеях України
29 травня, 12:16

Економіка

ДТЕК увійшов в ТОП-5 у рейтингу найкращих роботодавців для ветеранів
ДТЕК увійшов в ТОП-5 у рейтингу найкращих роботодавців для ветеранів
ДТЕК представив План енергетичного переходу
ДТЕК представив План енергетичного переходу
Менше 100 га – втрачаєш статус критичного підприємства. Хмельницька ОВА пояснила нові вимоги бронювання аграріїв
Менше 100 га – втрачаєш статус критичного підприємства. Хмельницька ОВА пояснила нові вимоги бронювання аграріїв
Промисловці закликали Свириденко і Буданова не допустити зростання тарифів «Укрзалізниці»
Промисловці закликали Свириденко і Буданова не допустити зростання тарифів «Укрзалізниці»
Ліквідація «мертвих» держпідприємств одним махом. Голова Фонду держмайна запропонував креативну схему
Ліквідація «мертвих» держпідприємств одним махом. Голова Фонду держмайна запропонував креативну схему
Податок на OLX: які політичні сили підтримали додаткові витрати українців – аналіз
Податок на OLX: які політичні сили підтримали додаткові витрати українців – аналіз

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Сьогодні, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Вчора, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Вчора, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Вчора, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua