На Франківщині стрілець дивізії «Галичина» відзначив 101-річчя

Ветеран входить до Львівської станиці братства колишніх вояків Української дивізії «Галичина»

На Івано-Франківщині ветеран Дмитро Марусяк відсвяткував свій 101-й день народження. Пенсіонер свого часу був бійцем Першої Української дивізії «Галичина». Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Івано-Франківськ.

Дмитро Марусяк народився 2 липня 1925 року в селі Коршів. Чоловік закінчив сім класів сільської школи. У родині було пʼятеро синів. Дмитра Марусяка разом із братом Василем примусово вивезли до Німеччини.

Довгожитель з Львівською станицею братства колишніх вояків Української дивізії «Галичина» фото: Суспільне Івано-Франківськ/Суспільне Івано-Франківськ

«Надихнувшись зовнішнім виглядом і підготовкою українських дивізійників, Дмитро, приїхавши у відпустку додому, у Коломиї разом з односельцем записався до дивізії «Галичина». Через три місяці прийшло повідомлення про зарахування до дивізії. Спочатку був направлений до Штирії в Австрії. Далі потрапив на великий збірний пункт німецьких військ», – йдеться в дописі.

фото: Суспільне Івано-Франківськ/Суспільне Івано-Франківськ

Дмитро Марусяк починав із посту охорони, а згодом пройшов вишкіл в Альпах, після чого проходив службу в підрозділах зенітної артилерії.

Згодом у Граці Дмитро потрапив до радянських військ, проте зміг приховати свою приналежність до дивізії. Дмитра Марусяка мобілізували до радянської армії, і він протягом двох років служив у Румунії. Здійснив втечу з війська, за що був заарештований, покарання відбував у Хабаровському краї РРФСР. Після повернення мусив приховувати своє минуле», – зазначається в матеріалі.

Нині довгожитель мешкає в селі Ліски Коломийського району Івано-Франківської області. Нині він входить до Львівської станиці братства колишніх вояків Української дивізії «Галичина».

Також повідомлялося, У Львові найстарша мешканка міста Олена Кирилівна Рибалко відзначила 109-річчя. Свого часу жінка здобула медичну освіту, а під час Другої світової війни довгожителька була медикинею та зв’язковою УПА.