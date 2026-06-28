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Буданов зустрівся з представниками ветеранського спорту

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Буданов зустрівся з представниками ветеранського спорту
Буданов зустрівся з ветеранами-спортсменами
фото: facebook.com/strongman.org.ua

Керівник Офісу президента обговорив із ветеранами ключові напрями їхньої підтримки

Очільник Офісу президента Кирило Буданов провів зустріч із українськими захисниками, які розвивають адаптивний спорт та представляють країну на міжнародній арені. Головною темою спілкування стали перспективи розширення ветеранського спортивного руху як важливого елементу адаптації після фронту. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів військовослужбовець Збройних сил України та учасник міжнародних змагань «Ігри Нескорених» Богдан Крупський.

Він опублікував деталі візиту керівника Офісу президента до ветеранів-спортсменів.

«Кирило Буданов заїхав до нас розвідати, підтримати ветеранський спорт та його розвиток», – поділився військовий.

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Спорт для ветеранів російсько-української війни вже давно переріс формат звичайного хобі – сьогодні це потужна екосистема фізичного та психологічного відновлення, яка повертає віру у власні сили.

Приклад українських збірних на «Іграх Нескорених» доводить: системна підтримка поранених військовослужбовців дозволяє їм не просто інтегруватися у цивільне життя, а й ставати амбасадорами України у світі.

Напередодні Кирило Буданов закликав місцеві громади збільшити фінансування підтримки ветеранів.

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Теги: спорт фінансування Ігри нескорених Кирило Буданов ветеран

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