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Удар по Києву: ДСНС показала наслідки в Голосіївському та Дарницькому районах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Удар по Києву: ДСНС показала наслідки в Голосіївському та Дарницькому районах
фото: ДСНС

За інформацією ДСНС, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає

Рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки на Київ.

У Голосіївському та Дарницькому районах виникли пожежі, також зафіксовано падіння уламків і пошкодження будівель. Про це повідомила ДСНС, пише «Главком».

Удар по Києву: ДСНС показала наслідки в Голосіївському та Дарницькому районах фото 1
фото: ДСНС

У Голосіївському районі внаслідок влучання загорілося складське приміщення. Пожежу оперативно ліквідували. У Дарницькому районі на відкритій території спалахнули автомобілі. Вогонь також вдалося швидко загасити.

Удар по Києву: ДСНС показала наслідки в Голосіївському та Дарницькому районах фото 2
фото: ДСНС

Крім того, на одній із локацій рятувальники виявили вирву. Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено скління головного корпусу та допоміжної будівлі однієї зі шкіл-інтернатів.

Удар по Києву: ДСНС показала наслідки в Голосіївському та Дарницькому районах фото 3
фото: ДСНС

Ще за двома адресами уламки впали у дворі житлового будинку та на території приватного домоволодіння. Пожеж там не виникло.

Удар по Києву: ДСНС показала наслідки в Голосіївському та Дарницькому районах фото 4
фото: ДСНС

За інформацією ДСНС, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає. 

Удар по Києву: ДСНС показала наслідки в Голосіївському та Дарницькому районах фото 5
фото: ДСНС

Як повідомлялось, у ніч проти 14 липня російські війська здійснили балістичну атаку на Київ. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунали вибухи, а в Голосіївському районі виникли сильні пожежі на двох локаціях. 

«Главком» писав, що масовані ракетні удари по Києву не свідчать про силу Кремля, а є ознакою зростаючого відчаю російського диктатора Володимира Путіна через нездатність досягти стратегічних цілей на фронті. Водночас для жителів столиці це означає лише одне – найближчі місяці можуть стати ще складнішими. 

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Теги: ДСНС Київ обстріл ракетна атака

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