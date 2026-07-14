Удар по Києву: ДСНС показала наслідки в Голосіївському та Дарницькому районах
За інформацією ДСНС, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає
Рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки на Київ.
У Голосіївському та Дарницькому районах виникли пожежі, також зафіксовано падіння уламків і пошкодження будівель. Про це повідомила ДСНС, пише «Главком».
У Голосіївському районі внаслідок влучання загорілося складське приміщення. Пожежу оперативно ліквідували. У Дарницькому районі на відкритій території спалахнули автомобілі. Вогонь також вдалося швидко загасити.
Крім того, на одній із локацій рятувальники виявили вирву. Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено скління головного корпусу та допоміжної будівлі однієї зі шкіл-інтернатів.
Ще за двома адресами уламки впали у дворі житлового будинку та на території приватного домоволодіння. Пожеж там не виникло.
За інформацією ДСНС, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає.
Як повідомлялось, у ніч проти 14 липня російські війська здійснили балістичну атаку на Київ. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунали вибухи, а в Голосіївському районі виникли сильні пожежі на двох локаціях.
«Главком» писав, що масовані ракетні удари по Києву не свідчать про силу Кремля, а є ознакою зростаючого відчаю російського диктатора Володимира Путіна через нездатність досягти стратегічних цілей на фронті. Водночас для жителів столиці це означає лише одне – найближчі місяці можуть стати ще складнішими.
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