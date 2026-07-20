Генштаб прокоментував інформацію про відставку Сирського

Олександр Сирський та Андрій Гнатов продовжують виконувати свої посадові обов'язки

Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформацію, яка поширювалася у соцмережах та окремих медіа, про нібито звільнення головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб наголосив, що інформація про нібито відставку Сирського не відповідає дійсності. «Генерал Олександр Сирський продовжує виконувати свої обов'язки на посаді Головнокомандувача ЗС України», – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі спростували чутки щодо начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенанта Андрія Гнатова. «Начальник Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Андрій Гнатов також продовжує виконувати свої функціональні обов'язки. Звільнення з цих посад відбувається на підставі указу президента України», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента повідомило, що у Збройних силах України можуть відбутися великі кадрові перестановки, які пов’язані з головнокомандувачем Олександром Сирським.