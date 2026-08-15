Головна Світ Політика
search button user button menu button

Fire Point майже завершила розробку двох балістичних ракет – Politico

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Fire Point майже завершила розробку двох балістичних ракет – Politico
FP-9 здатна нести 800 кг вибухівки на відстань до 855 км – у зоні ураження опиниться й Москва
фото: Fire Point

Зеленський: масове застосування ракет потребуватиме міжнародної співпраці

Українська оборонно-технологічна компанія Fire Point завершує розроблення двох типів балістичних ракет, які можуть бути готові до застосування вже цієї осені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

За словами генеральної й технічної директорки Fire Point Ірини Терех, ідеться про тактичну ракету FP-7 із дальністю 200 км і бойовою частиною 150 кг, а також про далекобійну FP-9, яка здатна нести 800 кг вибухівки на відстань до 855 км – у зоні її ураження опиняться об'єкти у глибокому тилу Росії, включно з Москвою. FP-7 вже на стадії сертифікації й проходить випробувальні запуски в умовах реальних бойових дій.

Характеристики далекобійної ракети FP-9
Характеристики далекобійної ракети FP-9
скриншот із сайту Fire Point

Графік розробки підтвердив і президент Володимир Зеленський, зазначивши, що масове застосування нових ракет потребуватиме міжнародної співпраці – окремі елементи комплектування постачають країни-партнери. FP-7, зокрема, має стати основою першої спільної європейської системи протибалістичного захисту Freyja: Україна відповідатиме за ракети й пускові установки, а союзники – за радари спостереження та інші елементи. Ракету також адаптують під роботу перехоплювача ППО, що має частково компенсувати дефіцит боєкомплекту до систем Patriot.

Поява власної балістичної зброї дасть Україні змогу завдавати ударів безпосередньо по російських пускових установках у тилу РФ – і, головне, повну незалежність від дозволів західних партнерів щодо вибору цілей на території країни-агресора.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що в Росії українську балістичну програму розглядають як серйозну загрозу: наразі РФ веде розвідку, намагаючись завдати ударів по українських заводах і лабораторіях, щоб зірвати вихід ракет у масове серійне виробництво.

Нагадаємо, ще в лютому Fire Point вперше представила ракету FP-9, здатну досягти Москви, а вже в червні компанія показала відео перших випробувань FP-7.

Читайте також:

Теги: Міноборони радари Володимир Зеленський Україна Patriot балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай не хоче перемоги Росії. Пекіну потрібна залежна Москва
Тінь дракона над Кремлем: якою Китай прагне бачити Росію
9 серпня, 21:13
Перший конкурс проведуть у 2027 році
В Україні з'явиться конкурс «Тренер року» – указ президента
23 липня, 03:20
Слідство встановлює усі обставини трагедії
Після удару РФ по виставці зброї під Києвом затримано її головного організатора
25 липня, 12:15
До початку опалювального сезону Україна прагне отримати 300 ракет-перехоплювачів Patriot
Що врятує Україну від зимової катастрофи? Зеленський назвав головну умову
29 липня, 12:58
Федоров поспілкувався з Хмарою після свого звільнення
Федоров розповів про перше, що зробив після звільнення з Міноборони
6 серпня, 22:00
Ракети «Фламінго» уразили Самару: під ударом оборонні підприємства
Ракети «Фламінго» уразили Самару: під ударом оборонні підприємства
Сьогодні, 04:35
Президент зробив заяву про конфлікт між Генштабом і Міноборони
Зеленський підтвердив конфлікт між Федоровим та Сирським
16 липня, 14:54
Глава держави зазначив, що українські лікарі працюють, незважаючи на ризики та загрози
Зеленський відзначив медиків державними нагородами
26 липня, 19:39
Новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр не припинив блокувати вступ України до ЄС
Україні доведеться забути про ЄС? Угорщина заблокувала подальші переговори про вступ
29 липня, 20:01

Політика

Fire Point майже завершила розробку двох балістичних ракет – Politico
Fire Point майже завершила розробку двох балістичних ракет – Politico
Росія готувала бойові загони для захоплення Молдови – NYT
Росія готувала бойові загони для захоплення Молдови – NYT
Ракети «Фламінго» уразили Самару: під ударом оборонні підприємства
Ракети «Фламінго» уразили Самару: під ударом оборонні підприємства
Путіну бракує людей для фронту: як Кремль уникає мобілізації
Путіну бракує людей для фронту: як Кремль уникає мобілізації
Трамп пообіцяв оголосити Ормузьку протоку територією США
Трамп пообіцяв оголосити Ормузьку протоку територією США
США провалили виробництво снарядів для України за $533 млн
США провалили виробництво снарядів для України за $533 млн

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
192K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2026
110K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
103K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
84K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

Вигадали 200 «мобілізованих» для звітності: екскерівникам ТЦК повідомлено про підозру
Вчора, 22:00
Естонія запустила нову систему моніторингу дронів на кордоні з РФ
Вчора, 21:39
На території Румунії знайшли четвертий за день безпілотник
Вчора, 21:23
Понад 1600 постраждалих від російських мін: найбільше страждають фермери
Вчора, 20:21
Масована авіаатака на Краматорськ: кількість постраждалих збільшилась до 22 осіб
Вчора, 19:21
В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua