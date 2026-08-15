Fire Point майже завершила розробку двох балістичних ракет – Politico

FP-9 здатна нести 800 кг вибухівки на відстань до 855 км – у зоні ураження опиниться й Москва

Зеленський: масове застосування ракет потребуватиме міжнародної співпраці

Українська оборонно-технологічна компанія Fire Point завершує розроблення двох типів балістичних ракет, які можуть бути готові до застосування вже цієї осені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

За словами генеральної й технічної директорки Fire Point Ірини Терех, ідеться про тактичну ракету FP-7 із дальністю 200 км і бойовою частиною 150 кг, а також про далекобійну FP-9, яка здатна нести 800 кг вибухівки на відстань до 855 км – у зоні її ураження опиняться об'єкти у глибокому тилу Росії, включно з Москвою. FP-7 вже на стадії сертифікації й проходить випробувальні запуски в умовах реальних бойових дій.

Характеристики далекобійної ракети FP-9 скриншот із сайту Fire Point

Графік розробки підтвердив і президент Володимир Зеленський, зазначивши, що масове застосування нових ракет потребуватиме міжнародної співпраці – окремі елементи комплектування постачають країни-партнери. FP-7, зокрема, має стати основою першої спільної європейської системи протибалістичного захисту Freyja: Україна відповідатиме за ракети й пускові установки, а союзники – за радари спостереження та інші елементи. Ракету також адаптують під роботу перехоплювача ППО, що має частково компенсувати дефіцит боєкомплекту до систем Patriot.

Поява власної балістичної зброї дасть Україні змогу завдавати ударів безпосередньо по російських пускових установках у тилу РФ – і, головне, повну незалежність від дозволів західних партнерів щодо вибору цілей на території країни-агресора.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що в Росії українську балістичну програму розглядають як серйозну загрозу: наразі РФ веде розвідку, намагаючись завдати ударів по українських заводах і лабораторіях, щоб зірвати вихід ракет у масове серійне виробництво.

Нагадаємо, ще в лютому Fire Point вперше представила ракету FP-9, здатну досягти Москви, а вже в червні компанія показала відео перших випробувань FP-7.