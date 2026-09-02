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Окупанти будують у Криму нову базу для морських дронів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти будують у Криму нову базу для морських дронів
Будівництво може бути частиною підготовки Росії до використання нового класу озброєння
фото з відкритих джерел

Поява такої інфраструктури може свідчити про підготовку росіян до випробувань морських дронів та їхнього використання в Чорному морі

Нові споруди з’явилися біля Новоозерного на березі озера Донузлав. OSINT-аналітики припускають, що їх можуть використовувати для зберігання та обслуговування безекіпажних катерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналіз супутникових знімків окупованого півострову.

Російські окупаційні війська звели нові елінги поблизу Новоозерного в тимчасово окупованому Криму. Ймовірно, споруди призначені для розміщення безекіпажних катерів, або морських дронів.

За даними аналітиків, нова інфраструктура розташована на березі озера Донузлав. На супутникових знімках видно спеціалізовані споруди, які можуть бути призначені для зберігання та технічного обслуговування безекіпажних катерів.

Супутниковий знімок можливого розташування інфраструктури для зберігання безпілотників
Супутниковий знімок можливого розташування інфраструктури для зберігання безпілотників
фото: КіберБорошно

Поява такої інфраструктури може свідчити про підготовку росіян до випробувань морських дронів та їхнього подальшого використання в Чорному морі. Водночас наразі активного бойового застосування таких катерів російськими військами не фіксують.

Елінги збудували поблизу Новоозерного, де російські військові вже використовують військову інфраструктуру. Сам Донузлав має вихід до Чорного моря та тривалий час використовується у військових цілях. OSINT-аналітики пов’язують нові споруди саме з безекіпажними катерами, однак остаточно їхнє призначення наразі не підтверджене. Тому йдеться про ймовірну базу або пункт обслуговування морських дронів.

Розгортання такої інфраструктури може бути частиною підготовки Росії до використання нового класу озброєння. Створення захищених місць для зберігання катерів дозволило б окупантам проводити їхнє обслуговування та підготовку до застосування.

Водночас Росія вже стикалася з ефективністю українських морських дронів. Зокрема, у лютому 2024 року українські безпілотні катери знищили російський ракетний корвет «Івановєц» у районі Донузлава. Поява нових елінгів може свідчити про намір російських військових розвивати власні безекіпажні морські системи та створити для них необхідну інфраструктуру в окупованому Криму.

Варто нагадати, що Росія могла отримати обладнання для 3D-друку турбін і завдяки цьому суттєво знизити собівартість реактивних безпілотників. За даними The Economist, вартість одного такого апарата впала приблизно до $50-70 тис., а під час недавніх атак українська ППО могла знищити лише 30% реактивних дронів.

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Теги: Крим окупанти дрон

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