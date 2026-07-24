Сирський передав Драпатому повноваження: новий головком окреслив пріоритети (фото)

Хмара подякував Сирському та ексначальнику Генерального штабу генерал-лейтенанту Андрію Гнатову за службу в один із найскладніших періодів для країни

У Генеральному штабі Збройних сил України відбулася церемонія передачі повноважень головнокомандувача ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара представив керівному складу Генерального штабу нового головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого та нового начальника Генерального штабу генерал-майора Ігоря Скибюка.

фото: пресслужба Сирського

Під час церемонії колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський офіційно передав повноваження Михайлу Драпатому. «Попереду – новий етап. Бажаю новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемог. Нехай кожне рішення наближає Україну до миру, а кожен наказ береже життя наших воїнів і завдає нищівних втрат ворогу», – зазначив Сирський.

фото: пресслужба Сирського

Євгеній Хмара подякував Олександру Сирському та колишньому начальнику Генерального штабу генерал-лейтенанту Андрію Гнатову за службу в один із найскладніших періодів для країни.

фото: Генштаб

Михайло Драпатий наголосив, що усвідомлює відповідальність, яка стоїть перед ним та всім українським військом під час відсічі російській агресії.

За словами Драпатого, ключовими пріоритетами його роботи стануть:

нарощення спроможностей протиповітряної оборони;

розвиток і масштабування безпілотної складової;

підвищення ефективності ураження противника;

скорочення зайвої бюрократії;

акцент на компетентності та людяному ставленні до особового складу.

«У нас вірять люди, і ми не повинні їх підвести», – заявив новий Головнокомандувач ЗСУ.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у вищому військовому керівництві. Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави

Нагадаємо, Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, новим очільником війська визначивши Михайла Драпатого. Президент подякував Сирському за захист Києва, Харківську та Курську операції, а формалізувати кадрові рішення в Офісі президента обіцяли найближчими днями.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий уперше публічно прокоментував своє призначення, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за роботу зі зміцнення армії.