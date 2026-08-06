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170 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 серпня 2026

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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170 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 серпня 2026
Ситуація на фронті 6 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 6 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби російська армія завдала одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, здійснила 54 авіаційні удари, скинувши 179 керованих авіабомб, використала 6779 дронів-камікадзе та провела 2116 обстрілів позицій Сил оборони України й населених пунктів.

Новини війни в Україні

6 серпня на фронті відбулося 170 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш напружена ситуація протягом доби зберігалася на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано одне бойове зіткнення.

Крім того, російські війська здійснили 40 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Протягом доби російські війська 14 разів атакували українські позиції.

Штурми відбувалися поблизу Стариці, Лимана, Вовчанських Хуторів, Дворічанського, Западного, а також у напрямку Гоптівки, Вільчі, Волохівки, Шев'яківки та Хатнього.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив дві атаки у напрямку Ківшарівки та Богуславки.

Одне бойове зіткнення станом на вечір ще тривало.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 серпня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські військові відбили шість спроб російських військ просунутися вперед у районі Ямполя та в напрямку Новоселівки й Діброви.

Одне боєзіткнення залишалося активним.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 15 атак окупантів поблизу Закітного, Кривої Луки, Різниківки, а також у напрямку Миколаївки та Рай-Олександрівки.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 серпня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Російські війська здійснили чотири штурми поблизу Привілля, Никифорівки, а також у напрямку Малинівки та Тихонівки.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

На цьому напрямку українські військові відбили 15 атак противника.

Бої точилися в районах Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, а також у напрямку Довгої Балки та Степанівки.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 серпня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Найбільшу активність російські війська проявили саме на Покровському напрямку, де протягом доби здійснили 23 атаки.

Окупанти намагалися прорвати українську оборону в районах Шахового, Удачного, а також у напрямку Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Нового Донбасу, Шевченка, Матяшевого та Новопідгородного.

Станом на 22:00 чотири бойові зіткнення ще тривали.

За попередніми підрахунками Генерального штабу, на Покровському напрямку українські військові ліквідували 31 російського окупанта, ще вісімох поранили.

Також Сили оборони знищили:

  • артилерійську систему;
  • склад боєприпасів;
  • склад паливно-мастильних матеріалів;
  • 18 укриттів особового складу;
  • дві одиниці автомобільної техніки;
  • дві одиниці спеціальної техніки.

Крім того, пошкоджено:

  • артилерійську систему;
  • дві реактивні системи залпового вогню;
  • дві одиниці автомобільної техніки;
  • 170 укриттів особового складу противника.

Також українські військові знищили або подавили 364 безпілотники різних типів.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Російські війська здійснили дві атаки у напрямку Єгорівки.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 серпня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Українські захисники відбили шість атак противника у напрямку Рівного, Гуляйпільського та Чарівного.

Одне бойове зіткнення тривало.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник здійснив одну спробу прорвати українську оборону у напрямку Павлівки, однак успіху не мав.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 серпня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 серпня 2026 фото 12

У Генеральному штабі зазначили, що на інших напрямках суттєвих змін оперативної обстановки не відбулося.

Нагадаємо, попри найбільші з початку року темпи просування, у липні російські війська захопили лише близько 106 км² української території, що майже вп'ятеро менше, ніж за аналогічний період торік. Аналітики Black Bird Group зазначають, що головний тиск ворог зосередив на Донеччині, однак досягнуті результати залишаються обмеженими. На їхню думку, відсутність суттєвих успіхів на фронті та погіршення економічної ситуації можуть підштовхнути Москву до переговорів.

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Теги: фронт ЗСУ наступ війна окупанти Покровськ

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