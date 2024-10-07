Білорусь збиватиме російські дрони? Лукашенко підписав указ

Лукашенко дозволив застосовувати фізичну силу проти БпЛА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив збивати безпілотники, які порушують повітряний простір країни. Про це йдеться в указі № 392.

Лукашенко дозволив застосовувати фізичну силу, зброю та бойову техніку не тільки проти авіамоделей і безпілотних літальних апаратів (БпЛА), але й проти інших безпілотних транспортних засобів. Наприклад, таких як підводні, надводні та наземні апарати, що працюють дистанційно або в автоматичному режимі.

Також право використовувати зброю проти безпілотників надано не лише військовослужбовцям та правоохоронцям, а й іншим державним органам. Зокрема співробітникам прокуратури, слідчого комітету, державного комітету судових експертиз, митних органів та низки інших служб.

Нагадаємо, до Білорусі під час нічних атак РФ неодноразово залітали «Шахеди» окупантів.

Як повідомлялося, вночі безпілотники СБУ разом із Силами оборони атакували базу пально-мастильних матеріалів ТОВ «Аннанафтопродукт» біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що національні органи влади у країнах НАТО окремо ухвалюють рішення щодо збиття російських безпілотників та ракет, які порушили повітряний простір Альянсу.

До слова, Литва зібрала докази злочинів режиму Олександра Лукашенка та передала їх до Міжнародного кримінального суду (МКСК) в Гаазі.