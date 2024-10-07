Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білорусь збиватиме російські дрони? Лукашенко підписав указ

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Білорусь збиватиме російські дрони? Лукашенко підписав указ
Олександр Лукашенко дозволив використовувати зброю проти дронів
фото з відкритих джерел

Лукашенко дозволив застосовувати фізичну силу проти БпЛА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив збивати безпілотники, які порушують повітряний простір країни. Про це йдеться в указі № 392.

Лукашенко дозволив застосовувати фізичну силу, зброю та бойову техніку не тільки проти авіамоделей і безпілотних літальних апаратів (БпЛА), але й проти інших безпілотних транспортних засобів. Наприклад, таких як підводні, надводні та наземні апарати, що працюють дистанційно або в автоматичному режимі.

Також право використовувати зброю проти безпілотників надано не лише військовослужбовцям та правоохоронцям, а й іншим державним органам. Зокрема співробітникам прокуратури, слідчого комітету, державного комітету судових експертиз, митних органів та низки інших служб.

Нагадаємо, до Білорусі під час нічних атак РФ неодноразово залітали «Шахеди» окупантів.

Як повідомлялося, вночі безпілотники СБУ разом із Силами оборони атакували базу пально-мастильних матеріалів ТОВ «Аннанафтопродукт» біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що національні органи влади у країнах НАТО окремо ухвалюють рішення щодо збиття російських безпілотників та ракет, які порушили повітряний простір Альянсу.

До слова, Литва зібрала докази злочинів режиму Олександра Лукашенка та передала їх до Міжнародного кримінального суду (МКСК) в Гаазі.

Читайте також:

Теги: Україна війна Білорусь Олександр Лукашенко безпілотник росіяни росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Блінкена, зараз для України настав критичний момент
Залужний прибув у Київ (фото)
11 вересня, 13:59
Обмін полоненими та Ялтинська європейська стратегія. Головне за 13 вересня
Обмін полоненими та Ялтинська європейська стратегія. Головне за 13 вересня
13 вересня, 21:00
Унаслідок ворожої атаки потрощені будинки
Київщина: унаслідок ворожої атаки дронів є поранена та пошкодження (фото)
16 вересня, 09:00
Після п’яти днів запеклих боїв ворог залишився без води й боєприпасів та підняв білий прапор
Росіяни продовжують здаватися в полон на Курщині. Нові кадри від ЗСУ
17 вересня, 13:52
Удари по російських складах боєприпасів знизили ефективність логістики РФ – ISW
Удари по російських складах боєприпасів знизили ефективність логістики РФ – ISW
19 вересня, 05:13
Київщину атакували ворожі дрони
Вночі окупанти атакували Київщину
19 вересня, 07:55
Номери та QR-код терміналу Starlink на підбитому «Шахеді»
Росія встановила Starlink на «Шахед» – Defense Express
25 вересня, 18:30
Вʼячеслав Коцюба розповів, які повідомлення частіше доводиться чути від ворога
«Гена», «молоко» і «коробочка»: радіорозвідник розповів, що найчастіше обговорюють у ефірі окупанти
Вчора, 08:01
Сергій Наришкін звинувачує Україну в тероризмі
Для чого РФ звинувачує Україну у плануванні терактів? Центр протидії дезінформації пояснив
Сьогодні, 20:31

Політика

Білорусь збиватиме російські дрони? Лукашенко підписав указ
Білорусь збиватиме російські дрони? Лукашенко підписав указ
Британія виділяє для України $4,5 млрд для закупівлі озброєння
Британія виділяє для України $4,5 млрд для закупівлі озброєння
Український посол пояснив, чому президент Бразилії досі не приїхав до України
Український посол пояснив, чому президент Бразилії досі не приїхав до України
Росія вперше за майже століття може залишитися без посла в США: що сталося
Росія вперше за майже століття може залишитися без посла в США: що сталося
Вибори у США: Трамп переконаний, що повинен отримати «100% голосів євреїв»
Вибори у США: Трамп переконаний, що повинен отримати «100% голосів євреїв»
Бразилія запрошує Путіна. Український посол оцінив ймовірність візиту та арешту диктатора
Бразилія запрошує Путіна. Український посол оцінив ймовірність візиту та арешту диктатора

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Росіяни святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2024
26K
Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив деталі (оновлено)
16K
День народження Путіна. Хто з президентів першим прилетів до диктатора
14K
Українські розробники створили секретну балістичну ракету з дальністю ураження до 700 км

Новини

Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:07
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала 1 годину 6 хвилин
Вчора, 22:09
За добу енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Вчора, 18:11

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua