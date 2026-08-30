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186 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 серпня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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186 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 серпня 2026
Ситуація на фронті 30 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 30 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 57 авіаційних ударів із застосуванням 193 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7190 дронів-камікадзе та здійснив 2085 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

30 серпня на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 57 окупантів, 14 – поранено, знищено дві одиниці автомобільної техніки, гармату, чотири спеціальні засоби та 26 укриттів особового складу противника. Пошкоджено три гармати, одиницю автомобільної техніки та 87 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 380 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби противник атакував один раз, здійснив 43 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

186 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Вовчанські Хутори, Волохівка та Рибалчине.

186 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог намагався покращити свої позиції п’ять разів проводячи штурмові дії в бік Довгенького, Радьківки та Куп’янська.

186 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 серпня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Десять спроб загарбників просунутися відбивали у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Лиман, неподалік Греківки та Діброви. Дві з цих атак тривають.

186 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили п’ять спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Діброва, Закітне, Миколаївка та Різниківка. У двох місцях бої тривають.

186 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 серпня 2026 фото 5

На Краматорському напрямку

Російські загарбники штурмували в бік Федорівки.

186 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Павлівка, Степанівка, Райське, Вільне та Кучерів Яр. Одне боєзіткнення ще триває.

186 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 серпня 2026 фото 7

На Покровському напрямку

Двадцять три атаки здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Добропілля, Новогришине, Мирне, Сергіївка та в районі Новомиколаївки, Муравки, Новопідгороднього та Удачного. Дві атаки тривають.

186 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив атаку у бік Тернового.

186 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 серпня 2026 фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили десять ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Різдвянка, Рівне та Чарівне.

186 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки та Щербаки.

186 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 серпня 2026 фото 11

Нині триває 1649-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб ворог

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