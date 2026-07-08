Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2026 року

В Україні триває 1596-й день повномасштабної війни в Україні

На Покровському напрямку окупанти здійснили 51 атаку

За минулу добу на фронті зафіксовано 271 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, а також здійснили 90 авіаційних ударів, під час яких скинули 272 керовані авіабомби. Крім того, окупанти застосували 10 063 дрони-камікадзе та здійснили 3065 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 42 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження живої сили противника, п'ять пунктів управління, чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами, п'ять артилерійських систем, три командні пункти, склад боєприпасів та два інші важливі об'єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося два бойові зіткнення. Ворог здійснив 55 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Лимана, Артільного, а також у напрямках Кудіївки та Хатнього.

На Куп’янському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Російські війська здійснили дві атаки у напрямках Куп'янська-Вузлового та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти 17 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи в районах Новомихайлівки, Копанок, Дробишевого, Ямполя, Надії та Новоселівки, а також у напрямках Борової, Лимана, Озерного та Діброви.

На Слов’янському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Противник здійснив 27 штурмових дій у напрямках Кривої Луки, Рай-Олександрівки, а також у районах Різниківки та Закітного.

На Краматорському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Російські загарбники двічі атакували у районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 18 атак у районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля та у напрямку Степанівки.

На Покровському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 51 штурмову дію противника. Найзапекліші бої точилися в районах Іванівки, Дорожнього, Гришиного, Удачного, Муравки, Молодецького, Родинського та Новоолександрівки, а також у напрямках Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного та Сергіївки.

На Олександрівському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Загарбники чотири рази атакували у районі Калинівського та у напрямку Вербового.

На Гуляйпільському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти здійснили 24 атаки у напрямках Добропілля, Гіркого, Цвіткового, Староукраїнки, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного та Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1596-й день повномасштабної війни в Україні.