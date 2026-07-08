Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2026 року
На Покровському напрямку окупанти здійснили 51 атаку
За минулу добу на фронті зафіксовано 271 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Новини війни
Минулої доби російські війська завдали одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, а також здійснили 90 авіаційних ударів, під час яких скинули 272 керовані авіабомби. Крім того, окупанти застосували 10 063 дрони-камікадзе та здійснили 3065 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 42 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Останні новини з фронту
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження живої сили противника, п'ять пунктів управління, чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами, п'ять артилерійських систем, три командні пункти, склад боєприпасів та два інші важливі об'єкти противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Минулої доби відбулося два бойові зіткнення. Ворог здійснив 55 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Українські захисники відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Лимана, Артільного, а також у напрямках Кудіївки та Хатнього.
На Куп’янському напрямку
Російські війська здійснили дві атаки у напрямках Куп'янська-Вузлового та Ківшарівки.
На Лиманському напрямку
Окупанти 17 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи в районах Новомихайлівки, Копанок, Дробишевого, Ямполя, Надії та Новоселівки, а також у напрямках Борової, Лимана, Озерного та Діброви.
На Слов’янському напрямку
Противник здійснив 27 штурмових дій у напрямках Кривої Луки, Рай-Олександрівки, а також у районах Різниківки та Закітного.
На Краматорському напрямку
Російські загарбники двічі атакували у районі Никифорівки.
На Костянтинівському напрямку
Ворог здійснив 18 атак у районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля та у напрямку Степанівки.
На Покровському напрямку
Українські захисники зупинили 51 штурмову дію противника. Найзапекліші бої точилися в районах Іванівки, Дорожнього, Гришиного, Удачного, Муравки, Молодецького, Родинського та Новоолександрівки, а також у напрямках Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного та Сергіївки.
На Олександрівському напрямку
Загарбники чотири рази атакували у районі Калинівського та у напрямку Вербового.
На Гуляйпільському напрямку
Окупанти здійснили 24 атаки у напрямках Добропілля, Гіркого, Цвіткового, Староукраїнки, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного та Оленокостянтинівки.
На Оріхівському напрямку
Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
Нагадаємо, триває 1596-й день повномасштабної війни в Україні.
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