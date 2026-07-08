Повітряні сили повідомили про знищення військового літака РФ

Су-34 – це радянський та російський винищувач-бомбардувальник

За даними моніторингових каналів, йдеться про Су-34

Українські військові збили російський літак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

«Гарні новини від Повітряних сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста!», – йдеться у повідомленні.

Інших подробиць Повітряні сили не надали. Моніторингові канали зауважують, що йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34.

Су-34 – радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тис. км/год на висоті до 14,6 км.

Нагадаємо, підрозділи Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України протягом минулого тижня завдали серії ударів по ключових військових об'єктах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України. Операції були спрямовані на зниження воєнного потенціалу РФ.

До того ж Служба безпеки України завдала успішного удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Черкаси» у Республіці Башкортостан. Об'єкт розташований за 1500 кілометрів від державного кордону України. Спецоперацію проведено в межах виконання поставленого президентом України завдання щодо системного зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.

Також Сили безпілотних систем уразили дев'ять танкерів тіньового флоту РФ в Азовському морі.