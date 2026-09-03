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199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026
Ситуація на фронті 3 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 3 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 73 авіаційних удари – скинув 209 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6111 дронів-камікадзе та здійснив 2374 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

3 вересня на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 56 окупантів та поранено 18. Знищено дев'ять одиниць автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА та 31 укриття ворога. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, сім артилерійських систем, одну одиницю спеціальної техніки, вісім пунктів управління БпЛА та 157 укриттів противника. Знищено або подавлено 365 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Наступальної активності ворога не відзначено.

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 18 разів штурмував позиції наших підрозділів біля:

  • Козачої Лопані
  • Лиману
  • Стариці
  • Вільчі
  • Охрімівки
  • Бочкового

Одне боєзіткнення триває.

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито сім спроб загарбників просунутися в районах:

  • Копанок
  • Новоєгорівки
  • Новоселівки
  • Дробишевого
  • Лиману
  • Діброви

Два боєзіткнення тривають.

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників просунутися вперед поблизу Калеників, Озерного та Кривої Луки. Два боєзіткнення тривають.

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій з боку окупантів не відзначено.

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Миколайпілля, Райського та Павлівки. 

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 26 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Вільного
  • Софіївки
  • Торецького
  • Приюту
  • Білицького
  • Шевченка
  • Добропілля
  • Новогришиного
  • Сергіївки
  • Удачного
  • Молодецького
  • Новопавлівки

Три боєзіткнення тривають. 

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку окупантів у районі Єгорівки.

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано сім атак окупантів у районі Воздвижівки.

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки противника в районах Оріхова та Приморського.

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026 фото 12

Нині триває 1653-й день повномасштабної війни.

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Теги: Покровськ Костянтинівка штурм Генштаб фронт окупанти Слов’янськ

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