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Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2026 року
Триває 1653-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника

За минулу добу на фронті зафіксовано 215 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник здійснив 98 авіаційних ударів, під час яких скинув 353 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10672 дрони-камікадзе та здійснили 2933 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 25 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, сім гармат та позицій артилерії, три пункти управління БпЛА, склад-майстерню, пункт управління та ще один важливий об’єкт окупантів.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Уланове, Гірки, Іскрисківщина, Малушине, Нескучне, Сопич, Атинське, Янжулівка, Ломленка, Рогізне, Волфине, Потапівка, Кружок, Нова Січ, Кучерівка, Суходіл, Мала Слобідка, Сімейчине, Голишівське, Будки, Шпиль Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2026 року фото 1

Минулої доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Агресор здійснив 78 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Завдав п’яти авіаційних ударів із застосуванням 11 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили сім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Хатнє, Водяне, Волохівка, Мала Вовча та Стариця.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2026 року фото 3

Ворог намагався покращити свої позиції дев’ять разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Ківшарівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти вісім разів атакували у бік населених пунктів Шийківка, Діброва, Новоселівка, Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2026 року фото 5

Противник здійснив вісім штурмових дій у районі населеного пункту Крива Лука та в бік Озерного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2026 року фото 6

Російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2026 року фото 7

Зафіксовано 25 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Миколайпілля, Софіївка, Вільне та Русин Яр.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2026 року фото 8

Тридцять одну атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Ганнівка, Білицьке, Вільне, Добропілля, Новофедорівка, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Мирне та в районі Молодецького, Новопідгороднього, Гришиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2026 року фото 9

Ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2026 року фото 10

Окупанти чотири рази атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка та Гірке.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2026 року фото 11

Українські захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед у районі Новоандріївки, Новояковлівки, Степового, Приморського та Малих Щербаків.

Нагадаємо, триває 1653-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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