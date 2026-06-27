200 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 червня 2026

Лінія фронту станом на 27 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6401 дрон–камікадзе та здійснив 1986 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

27 червня на фронті відбулося 205 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 31 окупанта та 9 – поранено, знищено п’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та 22 укриття противника. Знищено або подавлено 250 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Зафіксовано сім боєзіткнень з противником, два з яких досі тривають. Ворог здійснив 60 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема одне – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж цієї доби противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Караїчне, Лиман, Стариця, Симинівка, Охрімівка, Артільне та Хатнє. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони в бік Новоплатонівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку

Загарбники здійснили 12 атак у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Озерне та у бік населених пунктів Дробишеве, Лиман. Три боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 19 спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Один ворожий штурм зафіксовано, ворог намагався витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Степанівки, Торецького та Іванопілля. Три боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку

Усього 17 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Гришине, Новоолександрівка, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупиняли п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Воскресенка, Вороне, Калинівське та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 24 атаки окупантів у бік населених пунктів Залізничне, Воздвижівка, Гірке, Староукраїнка та Чарівне. Одне боєзіткнення на даний час триває.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Лук’янівське.

Нагадаємо, триває 1585-й день повномасштабної війни в Україні.