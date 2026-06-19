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131 бій за добу: лінія фронту станом на 19 червня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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131 бій за добу: лінія фронту станом на 19 червня 2026
Ситуація на фронті 19 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 14 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 45 авіаційних ударів – скинув 132 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 2087 дронів-камікадзе та здійснив 1341 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

19 червня на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано ліквідовано 34 окупанти, ще 21 – поранено, знищено склад ПММ, склад боєприпасів, вісім одиниць автомобільної та десять одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено один пункт управління БпЛА, чотири одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, три артилерійські системи, 98 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 295 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ворог завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з них – із застосуванням РСЗВ.

131 бій за добу: лінія фронту станом на 19 червня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Приліпка, Ізбицьке, Вовчанськ, Охрімівка та Дворічанське. Одна з цих атак іще триває.

131 бій за добу: лінія фронту станом на 19 червня 2026 фото 2

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали 10 штурмів окупантів, в районах населених пунктів Борова, Дробишеве, Новоселівка, Ставки та Лиман. Дві з цих атак іще тривають.

131 бій за добу: лінія фронту станом на 19 червня 2026 фото 3

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував дев’ять разів у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки, Кривої Луки, Закітного та Калеників. Три з цих штурмів іще тривають.

131 бій за добу: лінія фронту станом на 19 червня 2026 фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог один раз атакував в районі Часового Яру.

131 бій за добу: лінія фронту станом на 19 червня 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Вільне та Кучерів Яр. Один з них іще триває.

131 бій за добу: лінія фронту станом на 19 червня 2026 фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Іванівка, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Білицьке, Новогришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Філія та Новопавлівка. Дві з цих атак іще тривають.

131 бій за добу: лінія фронту станом на 19 червня 2026 фото 7

На Олександрівському напрямку

Загарбники проводили три штурмові дії в районах Калинівського, Вербового та Олександрограда.

131 бій за добу: лінія фронту станом на 19 червня 2026 фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 25 атак окупантів, чотири з них іще тривають. Ворог проводив штурмові дії у бік населених пунктів Рибне, Нове Запоріжжя, Добропілля, Гірке, Воздвижівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Любицьке та Новоселівка.

131 бій за добу: лінія фронту станом на 19 червня 2026 фото 9

На Оріхівському напрямку

Противник один раз штурмував в районі Степногірська.

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Нагадаємо, триває 1577-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб обстріл ворог

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