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Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2026 року
В Україні триває 1583-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Слов’янському напрямку противник штурмував 19 разів

За минулу добу зафіксовано 232 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 75 авіаційних ударів, скинувши 262 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10060 дронів-камікадзе та здійснив 3182 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та ще два інших важливих об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося сім боєзіткнень з противником, агресор здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2026 року фото 2

Противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Синельникове та у бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Вільча, Колодязне.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2026 року фото 3

Ворог два рази атакував, в напрямку Новоосинового та в районі Западного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2026 року фото 4

Противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Озерне, Новоселівка, Діброва.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2026 року фото 5

Противник штурмував 19 разів, поблизу Закітного, Різниківки, Калеників та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2026 року фото 6

Окупанти один раз атакували поблизу Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 19 атак, поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Сухецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Дорожнє, Родинське, Удачне, Новопідгородне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2026 року фото 9

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 13 атаки у бік населених пунктів Гірке, Добропілля, Воздвижівка, Староукраїнка, Гуляйпільське та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2026 року фото 11

Українські захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1583-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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