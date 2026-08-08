Вучич зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні

Александар Вучич заявив, що не впевнений у швидкому завершенні війни в Україні

«Я не бачу шляхів для швидкого завершення війни», – сказав президент Сербії

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не впевнений у швидкому завершенні війни в Україні та побоюється, що попереду може бути складна зима як для України, так і для інших країн. Про це він висловився під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським, повідомляє «Главком».

«Я не впевнений, що війна закінчиться незабаром. Я боюся, що попереду важка зима як для України, так і для всіх нас. Я не бачу шляхів для швидкого завершення війни», – сказав Вучич.

Він наголосив, що не береться прогнозувати терміни завершення війни, як і робити «якісь серйозні оцінки».

«Я не можу робити оцінок або припускати, чи скоро закінчиться війна в Україні. Сербія і вся міжнародна спільнота дуже хочуть цього», – заявив сербський лідер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 серпня зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем у Палаці Сербії в Белграді. Пізніше він розповів, які питання обговорював із своїм сербським колегою Олександром Вучичем. За його словами ішлося про «конкретні речі, які можуть додати міцності нашій інфраструктурі – портам і залізницям в обох країнах, про розвиток економік, відбудову та створення робочих місць в Україні та Сербії».

Як відомо, у липні Александар Вучич під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа» несподівано змінив свою звичну риторику. Він заявив, що Белград повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Також політик анонсував посилення гуманітарної допомоги, підтримки української енергетики та участь Сербії у відбудові українських міст.