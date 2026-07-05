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ЗСУ розбили брехню Путіна про «захоплення» Костянтинівки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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ЗСУ розбили брехню Путіна про «захоплення» Костянтинівки
Українські військові в Костянтинівці
скриншот з відео, покращений за допомогою ШІ

Українські захисники перебувають у різних районах міста

Сили оборони України контролюють місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 19-й армійський корпус.

Оборонці виклали відео, що підтверджує: станом на 4 липня Збройні сили України перебувають у різних районах міста.

«Російський режим вкотре вдається до відвертої брехні, видаючи бажане за дійсне. Заяви про нібито захоплення Костянтинівки – це черговий інформаційний фейк, покликаний створити ілюзію успіхів на тлі величезних втрат особового складу та провалу спроб досягти поставлених цілей. Реальність інша. (…) Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України», – наголосили бійці.

Водночас противник не припиняє спроб інфільтрації та просування окремими групами, однак українські захисники своєчасно виявляють такі дії та систематично знищують ворога.

«Довіряйте лише офіційним джерелам інформації та не допомагайте ворогу поширенням неперевірених повідомлень. Костянтинівка тримається. Сили оборони України продовжують виконувати поставлені завдання», – підкреслив 19-й армійський корпус.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію 19-го армійського корпусу про перебування наших військових у Костянтинівці.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Путін під час наради з російськими військовими заявив про нібито встановлення контролю над Костянтинівкою. За його словами, захоплення міста мало б відкрити російським військам шлях до Слов'янська та Краматорська.

Втім, ці заяви не підтверджують ані українські військові, ані незалежні аналітичні проєкти. За даними DeepState, лінія фронту проходить за кілька кілометрів від Костянтинівки, а бої тривають на підступах до міста. Російські війська ведуть наступальні дії в районах Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру, однак контролю над Костянтинівкою не мають.

За даними Генштабу, Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. Інформація про нібито захоплення міста російськими військами, яку напередодні озвучив російський диктатор Володимир Путін, не відповідає дійсності.

«Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) «Схід» продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього», – заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Президент України Володимир Зеленський іронічно відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Глава держави запропонував Путіну провести зустріч у місті, якщо воно справді перебуває під контролем російських військ.

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Теги: ЗСУ війна Донеччина фронт

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