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Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2026 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2026 року
В Україні триває 1593-й день повномасштабної війни в Україні
колаж: glavcom.ua

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 295 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 58 авіаційних ударів, скинувши 252 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8799 дронів-камікадзе та здійснив 2775 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 46 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім пунктів управління та шість районів зосередження живої сили.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося три боєзіткнення з противником, агресор завдав одного авіаудару, скинувши один КАБ, здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2026 року фото 2

Противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів в районі населених пунктів Стариця, Синельникове, Артільне, Кудіївка, Вільча та у бік Хатнього, Ізбицького, Зарубинки, Шев’яківки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2026 року фото 3

Ворог двічі атакував, в бік Новоосинового та в районі Колісниківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2026 року фото 4

Противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Лиман, Дружелюбівка, Діброва та в районах Дробишевого, Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2026 року фото 5

Противник штурмував 25 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2026 року фото 6

Відбулося два боєзіткнення у районі Маркового та в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 17 атак, в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та в бік Довгої Балки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Гришине та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новий Донбас, Сергіївка, Шевченко, Іванівка, Білицьке.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2026 року фото 9

Ворог сім разів атакував в районах населених пунктів Олександроград, Березове, Тернове, Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 38 атак у районах Добропілля, Залізничного, Святопетрівки та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Гірке, Цвіткове, Чарівне, Верхня Терса, Староукраїнка, Косівцеве.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2026 року фото 11

Наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у напрямку Лук’янівського та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2026 року фото 12

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1593-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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