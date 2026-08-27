206 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 серпня 2026

Лінія фронту станом на 27 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 61 авіаційний удар із застосуванням 188 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6538 дронів-камікадзе та здійснив 2385 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

27 серпня на фронті відбулося 206 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 42 окупанти, 24 поранено. Знищено чотири одиниці автомобільної техніки, два спеціальні засоби та 38 укриттів особового складу противника. Пошкоджено чотири гармати, одиницю автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та 68 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 236 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Противник атакував двічі. Здійснив 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у бік:

Козачої Лопані

Гоптівки

Графського

Рубіжного

Стариці

Довгенького

Радьківки

Охрімівки

Чугунівки

Три штурмові дії тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали вісім спроб загарбників просунутися у районах Нового Миру, Новоселівки та неподалік Лиману. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили три спроби загарбників просунутися вперед у районах Кривої Луки та Рай-Олександрівки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 23 ворожих штурми у районах:

Костянтинівки

Іллінівки

Новоселівки

Русиного Яру

Новопавлівки

Софіївки

Кучерового Яру

Три боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік:

Білицького

Добропілля

Ганнівки

Чернігівки

Світлого

Василівки

Сергіївки

в районі Молодецького, Новопідгородного, Котлиного, Удачного, Новопавлівки

Одна атака триває.

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив дві атаки у бік Мирного та Рибного.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили три ворожі атаки у бік Воздвижівки та Червоної Криниці.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупиняли дві спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки та Новоданилівки. Один бій триває.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог один раз намагався покращити свої позиції.

Нині триває 1646-й день повномасштабної війни.