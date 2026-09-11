207 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 вересня 2026

Лінія фронту станом на 11 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 78 авіаційних ударів із застосуванням 233 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6395 дронів-камікадзе та здійснив 1875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

11 вересня на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, ліквідовано 42 окупанти, 14 – поранено, знищено вісім одиниць автомобільної техніки, дві гармати, три спеціальні засоби, два пункти управління БпЛА та 40 укриттів особового складу та склад боєприпасів противника. Пошкоджено танк, шість гармат, сім одиниць автомобільної техніки, одну РСЗВ та 82 укриття особового складу та один засіб РЕБ противника. Знищено або подавлено 322 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби зафіксовано два боєзіткнення. Противник завдав двох авіаударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, один з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Лиман, Козача Лопань, Симинівка, Вільча та Комісарове. Одна штурмова дія ще триває.

На Куп’янському напрямку

Ворог намагався покращити свої позиції шість разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Тищенківки, Курилівки та Ківшарівки. Дві з цих атак ще тривають.

На Лиманському напрямку

Шість спроб загарбників просунутися відбивали у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Дробишеве, Лиман та Діброва. Триває бій.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Озерне.

На Краматорському напрямку

Російські загарбники проводили одну штурмову дію в бік Васютинського.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Осинового, Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Вільного та Степів. Три атаки тривають.

На Покровському напрямку

Двадцять шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Чернігівка, Світле, Святогорівка, Гришине, Матяшеве, Васильківка, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка. Одна штурмова дія ще продовжується.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили п’ять ворожих атак неподалік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка та Чарівне. Один з цих штурмів ще триває.

Нині триває 1661-й день повномасштабної війни.