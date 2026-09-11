Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 вересня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
207 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 вересня 2026
Ситуація на фронті 11 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 11 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 78 авіаційних ударів із застосуванням 233 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6395 дронів-камікадзе та здійснив 1875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

11 вересня на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, ліквідовано 42 окупанти, 14 – поранено, знищено вісім одиниць автомобільної техніки, дві гармати, три спеціальні засоби, два пункти управління БпЛА та 40 укриттів особового складу та склад боєприпасів противника. Пошкоджено танк, шість гармат, сім одиниць автомобільної техніки, одну РСЗВ та 82 укриття особового складу та один засіб РЕБ противника. Знищено або подавлено 322 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби зафіксовано два боєзіткнення. Противник завдав двох авіаударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, один з яких – із застосуванням РСЗВ.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Лиман, Козача Лопань, Симинівка, Вільча та Комісарове. Одна штурмова дія ще триває.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог намагався покращити свої позиції шість разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Тищенківки, Курилівки та Ківшарівки. Дві з цих атак ще тривають.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 вересня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Шість спроб загарбників просунутися відбивали у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Дробишеве, Лиман та Діброва. Триває бій.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Озерне.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 вересня 2026 фото 5

На Краматорському напрямку

Російські загарбники проводили одну штурмову дію в бік Васютинського.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 вересня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Осинового, Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Вільного та Степів. Три атаки тривають.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 вересня 2026 фото 7

На Покровському напрямку

Двадцять шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Чернігівка, Світле, Святогорівка, Гришине, Матяшеве, Васильківка, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка. Одна штурмова дія ще продовжується.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 вересня 2026 фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили п’ять ворожих атак неподалік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка та Чарівне. Один з цих штурмів ще триває.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 вересня 2026 фото 9

Нині триває 1661-й день повномасштабної війни.

Теги: ворог Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Контратаки ЗСУ змінили ситуацію на кількох напрямках
ЗСУ змусили росіян відступити на Донеччині – ISW
9 вересня, 09:43
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 4 вересня.
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Євразії з паверліфтингу
7 вересня, 00:10
Україна виступає за проведення тристоронніх зустрічей із США та Росією, зокрема з залученням європейських партнерів
США і Європа відзначають посилення України на полі бою – Зеленський
6 вересня, 20:59
«Герань-4» – дрон, яким росіяни зараз активно тероризують українські міста
Росія нарощує виробництво реактивних дронів: радник президента попередив про нові атаки
3 вересня, 13:00
Дрони атакували 10 областей – найбільше постраждала Одеса: головне за ніч 3 вересня
Дрони атакували 10 областей – найбільше постраждала Одеса: головне за ніч 3 вересня
3 вересня, 05:51
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 320 танків
Втрати ворога станом на 1 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
1 вересня, 07:20
Ситуація на фронті 24 серпня
181 бій за добу: лінія фронту станом на 24 серпня 2026
24 серпня, 22:25
Андрій Гнатов очолював Генштаб ЗСУ з березня 2025 року до липня 2026 року
Колишній начальник Генштабу став Героєм України
24 серпня, 10:25
Втрати ворога станом на 12 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 12 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
12 серпня, 06:52

Події в Україні

«Укрзалізниця» тимчасово припиняє рух поїздів до Сум: як зміниться маршрут
«Укрзалізниця» тимчасово припиняє рух поїздів до Сум: як зміниться маршрут
Зросла кількість загиблих після удару РФ по підприємству у Кривому Розі (оновлено)
Зросла кількість загиблих після удару РФ по підприємству у Кривому Розі (оновлено)
Нічна атака Росії. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА у 20 локаціях
Нічна атака Росії. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА у 20 локаціях
Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року
На окупованих територіях окупанти почали посилювати контроль над працевлаштуванням
На окупованих територіях окупанти почали посилювати контроль над працевлаштуванням
Втрати ворога станом на 12 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 12 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 вересня 2026
97K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
89K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
79K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію

Новини

В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
Вчора, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
Вчора, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
Вчора, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
Вчора, 13:38
Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua