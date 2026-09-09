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ЗСУ змусили росіян відступити на Донеччині – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЗСУ змусили росіян відступити на Донеччині – ISW
Контратаки ЗСУ змінили ситуацію на кількох напрямках
фото: Генералний штаб ЗСУ

Російські джерела визнали втрату низки позицій поблизу Лимана, які раніше оголошували зайнятими військами РФ

Сили оборони України протягом останніх днів досягли успіхів на Слов'янському напрямку Донецької області. Російські війська більше не утримують низку позицій поблизу Лимана, а на інших ділянках фронту українські військові проводять контратаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела визнали, що окупанти більше не контролюють позиції на схід від Лимана, на захід від Іванівки, у північно-західній частині Зарічного та на північному сході Ямполя.

Раніше ISW фіксував докази просування російських військ у деяких із цих районів або повідомлення російських джерел про присутність там окупантів.

Водночас українські військові спростували заяви росіян про нібито просування у Святогірську. За їхніми словами, командування РФ нарощує сили та збільшує кількість штурмів на Лиманському напрямку, однак росіяни не можуть просунутися через удари Сил оборони.

Аналітики також зазначають, що російські джерела дедалі частіше повідомляють про українські контратаки в районі Лимана. Водночас ISW поки не береться остаточно оцінювати їхній масштаб та результати. На інших напрямках Донеччини ситуація залишається складною.

Водночас росіянам вдалося просунутися на Покровському напрямку. Геолокаційні матеріали, за оцінкою ISW, свідчать, що російські війська захопили Мирне на північний захід від Покровська та Василівку, розташовану неподалік.

При цьому російське командування вже готується до зимової кампанії та, за даними джерел, формує списки військових, які мають залишитися в Куп'янську. Це може свідчити про те, що російська сторона не розраховує завершити бої за місто восени.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW підрахували, що за нинішніх темпів просування російські війська змогли б захопити решту Донецької області лише восени 2032 року. У серпні середній темп просування росіян на Донеччині становив 2,36 кв. км на добу, а під контролем України залишається близько 19% території області.

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Теги: окупанти фронт війна ЗСУ росія

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