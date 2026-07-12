212 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 липня 2026

Генштаб повідомив про 212 зіткнень на фронті

Лінія фронту станом на 12 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 52 авіаційних ударів із застосуванням 152 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 5978 дронів-камікадзе та здійснив 2227 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

12 липня на фронті відбулося 212 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку.

Противник зазнає значних втрат – за попередніми підрахунками, тут ліквідовано 39 окупантів та 18 поранено. Знищено одну артилерійську систему, чотири одиниці спеціальної техніки та 31 укриття ворога. Пошкоджено три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки та 87 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 267 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося три боєзіткнення з противником. Окупанти завдали п’яти авіаударів, скинувши 13 КАБ, та здійснили 60 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, чотири з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Вовчанська та у бік населених пунктів:

Лиман;

Графське;

Мала Вовча;

Одрадне.

П’ять боєзіткнень досі тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив одну наступальну дію у напрямку Куп'янська.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські військові відбили 12 атак противника у напрямку:

Нового Миру;

Степового;

Дробишевого;

Озерного;

Лимана;

Діброви;

Ставків;

Новоселівки.

Ще два боєзіткнення залишалися активними.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників іти вперед у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки та у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука та Різниківка.

Ще два боєзіткнення досі тривають.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано дві ворожі атаки в районі населеного пункту Никифорівка та в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Українські військові відбили 20 штурмів поблизу:

Костянтинівки;

Іллінівки;

Іванопілля;

а також у напрямку:

Довгої Балки;

Степанівки;

Вільного;

Кучерового Яру.

Одне боєзіткнення тривало.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів:

Нове Шахове;

Мирне;

Новопавлівка.

Два боєзіткнення досі тривають.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку окупантів у бік Вороного.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони успішно відбивали 12 ворожих атак у бік населених пунктів:

Воздвижівка;

Оленокостянтинівка;

Староукраїнка;

Гуляйпільське;

Цвіткове;

Чарівне.

Два боєзіткнення наразі тривають.

На Оріхівському напрямку

Окупанти один раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Білогір'я.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Протягом доби російські війська наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» заявили про успішний удар по російській базі постачання на тимчасово окупованій Донеччині. За даними військових, унаслідок атаки дронами було уражено паливні цистерни, пошкоджено залізничну інфраструктуру та порушено логістику окупаційних військ.