ЗСУ звільнили Новохатське на Донеччині

Українські військові крок за кроком просувалися вперед, попри щільне мінування місцевості та запеклий опір противника

Селище Новохатське Донецької області повністю перейшло під контроль Сил оборони України. Про це повідомила 37-ма окрема бригада морської піхоти, пише «Главком».

За даними військових, населений пункт звільнили спільними діями бійців 37-ї окремої бригади морської піхоти та 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

«Спільними та злагодженими зусиллями воїнів 37 окремої бригади морської піхоти та побратимів із 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади селище Новохатське Донецької області повністю очищено від російських окупантів», – йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що українські військові крок за кроком просувалися вперед, попри щільне мінування місцевості та запеклий опір противника.

«Ворог вибитий із позицій, зазнав втрат і відступив», – наголосили морські піхотинці.

Також військові подякували бійцям 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за спільне виконання бойового завдання. «Разом ми сильніші, разом ми нищимо ворога ефективніше», – підсумували у 37-й бригаді.

Нагадаємо, Сили оборони України контролюють місто Костянтинівка Донецької області. Оборонці виклали відео, що підтверджує: станом на 4 липня Збройні сили України перебувають у різних районах міста.