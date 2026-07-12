«Азов» знищив секретну базу російської армії на Донеччині

Унаслідок удару рух на ділянці залізниці було заблоковано

Унаслідок атаки було заблоковано залізничний вузол, що ускладнило логістику для окупантів

Бійці «Азова» вдарили дронами по таємній базі постачання армії РФ у Новоамвросіївці Донецької області. Унаслідок атаки залізничний вузол заблоковано, а окупанти змушені переносити логістику на територію Росії. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднили військові.

За словами азовців, об'єкт був частиною розгалуженої мережі, яку російські війська тривалий час розбудовували для постачання пального на фронт. Росіяни вважали базу в Новоамвросіївці недосяжною для українських ударів.

Після проведення детальної розвідки українські військові здійснили атаку ударними безпілотниками Hornet. Під час операції, яка отримала назву «Пекло», дрони уразили цистерни з паливом та пошкодили залізничну інфраструктуру.

У «Азові» зазначають, що внаслідок удару рух на цій ділянці залізниці було заблоковано. Це суттєво ускладнило матеріально-технічне забезпечення російських військ і змусило окупантів переносити логістичні маршрути на територію Росії.

Нагадаємо, протягом 11 липня та в ніч на 12 липня українські військові завдали потужних ударів по Сизранському НПЗ та 14 ворожих суднах.

Також 11 липня українські військові уразили російський ешелон із паливно-мастильними матеріалами в районі окупованого Токмака Запорізької області.

Окрім цього, Генштаб уточнив результати удару 10 липня по нафтопереробному комплексу «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області РФ: підтверджено пошкодження установки переробки нафти.