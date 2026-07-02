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Глава Міноборони Німеччини назвав нинішній етап війни вирішальним

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Глава Міноборони Німеччини назвав нинішній етап війни вирішальним
Глава Міноборони Німеччини оцінив ситуацію на фронті
фото: bmvg.de

Борис Пісторіус закликав союзників не послаблювати підтримку України та наголосив на потребі фінансування виробництва озброєння

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що війна Росії проти України увійшла у вирішальну фазу. На його думку, саме зараз союзники мають посилити підтримку Києва, зокрема фінансування виробництва озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Spiegel.

«Війна в Україні увійшла в потенційно вирішальну фазу, і ми маємо скористатися цим моментом», – заявив Пісторіус.

За словами очільника німецького оборонного відомства, одним із головних пріоритетів зараз є забезпечення України фінансовими ресурсами для виробництва зброї. «Я вважаю, що ми не повинні зменшувати обертів», – наголосив міністр.

Пісторіус дав зрозуміти, що союзникам необхідно зберігати нинішні темпи військової підтримки України, оскільки саме найближчий період може мати визначальне значення для подальшого перебігу війни.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна не зможе стати повноправним членом Європейського Союзу до завершення війни з Росією. Водночас він запропонував розглянути можливість особливого формату участі України в роботі європейських інституцій ще до офіційного вступу.

За словами Мерца, така модель може базуватися на досвіді інтеграції колишньої Німецької Демократичної Республіки після об'єднання Німеччини. Вона передбачає участь представників України в роботі інституцій ЄС як спостерігачів без права голосу до моменту повноправного членства.

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Теги: росія війна Україна Борис Пісторіус

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