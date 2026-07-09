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Бізнесу на прифронтових територіях стане простіше отримати компенсацію – Свириденко

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Бізнесу на прифронтових територіях стане простіше отримати компенсацію – Свириденко
Підприємствам біля фронту полегшили доступ до компенсацій за пошкоджене майно
фото: пресслужба Свириденко

З початку року уряд уже погодив 139 заявок на участь у програмі із загальним обсягом потенційної компенсації 2,67 млрд грн

Кабінет Міністрів спростив механізм отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно підприємств, що працюють на прифронтових територіях. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише «Главком».

За її словами, відтепер підприємцям буде достатньо подати одну заяву щодо всього пошкодженого чи знищеного майна.

«Більше не потрібно чекати внесення інформації до Держреєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, щоб подати документи на компенсацію за виробниче обладнання та інженерні мережі», – зазначила Свириденко.

Також уряд продовжив строки подання заяв на компенсацію страхових премій. Підприємства, які цього року застрахували майно, але ще не приєдналися до програми, зможуть звернутися до страховика до 1 серпня.

Крім того, Кабмін спростив вимоги до застрахованого майна та уточнив порядок розрахунку компенсації, максимальний розмір якої становить до 3 млн грн на рік.

За словами міністерки, з початку року уряд уже погодив 139 заявок на участь у програмі із загальним обсягом потенційної компенсації 2,67 млрд грн. Ще 63 підприємства подали заявки на компенсацію страхових премій.

«Підприємці на прифронтових територіях заслуговують особливої уваги і підтримки. Вони не лише тримають економіку цих регіонів, а й створюють простір для звичного життя та праці сотень тисяч українців, які опинились у близькості до ворога», – наголосила Свириденко.

Вона додала, що уряд і надалі розширюватиме інструменти підтримки для українського бізнесу та громадян, які найбільше постраждали від війни.

Як відомо, через російську агресію тисячі українців втратили житло або зазнали пошкодження своїх будинків і квартир. Для підтримки постраждалих держава запровадила та активно реалізує механізм компенсації в межах державної програми «єВідновлення».

Базовим документом, який регулює цей процес, є закон України № 2923-IX, що визначає правові та організаційні засади надання компенсації. Власники пошкодженого майна можуть отримати кошти на ремонт або житловий сертифікат за зруйновану оселю. «Главком» розповідає, як діяти за офіційним алгоритмом.

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Теги: Кабмін майно Юлія Свириденко компенсація

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