Масований удар по Києву 2 липня: кількість жертв зросла до 30

Столиця 2 липня пережила одну з наймасованіших атак

Кількість загиблих у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки РФ збільшилась. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Київ: вилучено ще три тіла. Кількість загиблих зросла до 30 людей», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій.

До слова, унаслідок масованої атаки на Київ у ніч на 2 липня було знищено гуманітарний склад Українського Червоного Хреста. Через ворожу атаку втрачено 320 тис. одиниць гуманітарного вантажу та обладнання загальною вартістю понад 79 млн грн.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на місці ворожого удару в Дарницькому районі столиці заявив, що Росія, безумовно, отримає відповідь за масований комбінований обстріл Києва в ніч на 2 липня.