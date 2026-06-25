213 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 червня 2026

Лінія фронту станом на 25 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 67 авіаційних ударів – скинув 186 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5445 дронів-камікадзе та здійснив 1990 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

25 червня на фронті відбулося 213 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 29 окупантів та поранено 13. Знищено склад пально-мастильних матеріалів, три одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено два пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та 108 укриттів противника. Знищено або подавлено 254 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано три боєзіткнення. Ворог здійснив 68 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п'ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах:

Стариці

Вільчі

у бік Козачої Лопані, Ізбицького, Чайківки

На Куп’янському напрямку

Ворог п'ять разів атакував позиції Сил оборони у районі Піщаного та у бік Куп'янська-Вузлового, Ківшарівки, Новоплатонівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили 14 атак у районах:

Зарічного

Ямполя

у бік Шийківки, Червоного Ставу, Ставків, Дробишевого, Лиману, Озерного

Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 17 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік Рай-Олександрівки й Кривої Луки. Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано один ворожий штурм – ворог намагався витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів поблизу:

Плещіївки

Іллінівки

Іванопілля

Русиного Яру

у напрямку Костянтинівки, Степанівки

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Новоолександрівки

Родинського

Василівки

Гришиного

Котлиного

Удачного

Молодецького

у бік Торецького, Кучерового Яру, Іванівки, Нового Донбасу, Білицького, Шевченка, Новопідгородного

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупиняли чотири ворожі атаки в районі Олександрограда та у бік Вербового. Дві атаки тривають.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Відбулося 20 атак окупантів у районі Добропілля та у бік:

Воздвижівки

Гіркого

Різдвянки

Рівного

Староукраїнки

Гуляйпільського

Чарівного

На Оріхівському напрямку

Ворог тричі штурмував позиції наших захисників у районі Степового та у бік Павлівки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нагадаємо, нині триває 1583-й день повномасштабної війни в Україні.