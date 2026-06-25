Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 червня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 червня 2026
Ситуація на фронті 25 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 25 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 67 авіаційних ударів – скинув 186 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5445 дронів-камікадзе та здійснив 1990 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

25 червня на фронті відбулося 213 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 29 окупантів та поранено 13. Знищено склад пально-мастильних матеріалів, три одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено два пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та 108 укриттів противника. Знищено або подавлено 254 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано три боєзіткнення. Ворог здійснив 68 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п'ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 червня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах:

  • Стариці
  • Вільчі
  • у бік Козачої Лопані, Ізбицького, Чайківки 
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 червня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог п'ять разів атакував позиції Сил оборони у районі Піщаного та у бік Куп'янська-Вузлового, Ківшарівки, Новоплатонівки.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 червня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили 14 атак у районах:

  • Зарічного
  • Ямполя
  • у бік Шийківки, Червоного Ставу, Ставків, Дробишевого, Лиману, Озерного 

Два боєзіткнення тривають. 

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 червня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 17 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік Рай-Олександрівки й Кривої Луки. Два боєзіткнення тривають.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 червня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано один ворожий штурм – ворог намагався витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Малинівки.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 червня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів поблизу:

  • Плещіївки
  • Іллінівки
  • Іванопілля
  • Русиного Яру
  • у напрямку Костянтинівки, Степанівки
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 червня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Новоолександрівки
  • Родинського
  • Василівки
  • Гришиного
  • Котлиного
  • Удачного
  • Молодецького
  • у бік Торецького, Кучерового Яру, Іванівки, Нового Донбасу, Білицького, Шевченка, Новопідгородного
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 червня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупиняли чотири ворожі атаки в районі Олександрограда та у бік Вербового. Дві атаки тривають.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 червня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Відбулося 20 атак окупантів у районі Добропілля та у бік:

  • Воздвижівки
  • Гіркого
  • Різдвянки
  • Рівного
  • Староукраїнки
  • Гуляйпільського
  • Чарівного
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 червня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог тричі штурмував позиції наших захисників у районі Степового та у бік Павлівки.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 червня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 червня 2026 фото 12

Нагадаємо, нині триває 1583-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Слов’янськ укриття ворог штурм Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скільки коштувала Росії комбінована атака на Україну: підрахунок «Главкома»
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Україну: підрахунок «Главкома»
2 червня, 12:14
Діти часто навіть не підозрюють, що виконують завдання для ворожої розвідки
Росія вербує українських дітей для диверсій через популярні онлайн-ігри
2 червня, 22:10
Пошкоджений автомобільний міст у районі Чонгара на адмінмежі між окупованою Херсонщиною та Кримом
Удари по Чонгару запустили блокаду окупованого півдня – DeepState
10 червня, 23:00
Укриття подарувала місту будівельна компанія Citysec Industry
У Таллінні встановлено перше модульне укриття на випадок повітряної загрози
12 червня, 09:55
На півночі Сумської області росіяни застосували небезпечні боєприпаси — кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5
Військові розповіли, як росіяни вдосконалили КАБи
14 червня, 20:15
Такий вигляд укриття мало до ремонту
Суд змусив столичний медзаклад відремонтувати аварійне укриття (відео)
16 червня, 10:15

Події в Україні

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 червня 2026
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 червня 2026
Український прапор на Кінбурні та довічне для полковника СБУ. Головне за 25 червня 2026
Український прапор на Кінбурні та довічне для полковника СБУ. Головне за 25 червня 2026
Паливна криза в Криму, настрої росіян та загроза з Півночі. Зеленський оприлюднив дані розвідки
Паливна криза в Криму, настрої росіян та загроза з Півночі. Зеленський оприлюднив дані розвідки
DeepState пояснив, як на Кінбурнській косі з’явився український прапор
DeepState пояснив, як на Кінбурнській косі з’явився український прапор
«Такого не было никогда». Гауляйтер окупованого Криму звернувся до жителів півострова
«Такого не было никогда». Гауляйтер окупованого Криму звернувся до жителів півострова
Що може врятувати Крим від енергетичного колапсу? Ексміністр назвав найшвидше рішення
Що може врятувати Крим від енергетичного колапсу? Ексміністр назвав найшвидше рішення

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua