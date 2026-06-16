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Суд змусив столичний медзаклад відремонтувати аварійне укриття (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Суд змусив столичний медзаклад відремонтувати аварійне укриття (відео)
Такий вигляд укриття мало до ремонту
скриншот відео

Тривалий час загальний стан захисної споруди оцінювався як аварійний, а санітарний – як незадовільний

Через судовий позов прокуратури комунальний медичний заклад у Дніпровському районі привів у належний стан захисну споруду. Наразі приміщення повністю відремонтоване. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Дніпровська окружна прокуратура через суд зобов’язала комунальне підприємство «Медичний центр міста Києва» (колишній «Київський міський центр нефрології та діалізу») відновити сховище на вулиці Чорних Запорожців.

Тривалий час загальний стан захисної споруди оцінювався як аварійний, а санітарний – як незадовільний. Приміщення було брудним і захаращеним будівельним мотлохом та майном. Балансоутримувач не підготував його для використання за призначенням.

«У приміщенні площею понад 530 кв. м, яке мало слугувати укриттям для 100 людей, частина захисно-герметичних дверей була демонтована, а наявні не зачинялись, встановлена система вентиляції була непридатна для сховищ, також були проблеми з водопостачанням та циркуляцією повітря, санвузли зачинені. Це лише частина недоліків, які становили загрозу життю та здоров'ю людей, які мали там перебувати», – повідомили у прокуратурі.

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Окружна прокуратура звернулася з позовом до Київського окружного адміністративного суду, який повністю задовольнив вимоги правоохоронців.

Наразі рішення суду виконано. Згідно з висновками Головного управління ДСНС у місті Києві, сховище повністю придатне для експлуатації.

Нагадаємо, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевірив понад тисячу укриттів, відображених у «Дії» як доступні для населення, – і лише 80 з них не отримали жодних зауважень. Моніторинг охопив 1 066 укриттів, які «Дія» позначає як доступні для населення. За результатами 993 об'єкти – тобто 93% – мали недоліки. Загалом представники Офісу омбудсмена надали 3 996 рекомендацій щодо поліпшення стану захисних споруд: в середньому 4,5 рекомендації на одне сховище.

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Теги: Київ укриття суд прокуратура

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