Бойові командири стали на захист Сирського на тлі протестів

Командувачі Десантно-штурмових військ і Військово-морських сил закликали припинити атаки на головнокомандувача під час війни

На тлі протестів із вимогою відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського деякі командувачі Сил оборони почали публічно ставати на його захист. Вони заявляють про неприпустимість атак на військове керівництво під час війни та закликають не розколювати суспільство. Як інформує «Главком», такі заяви у соцмережах зробили командувач Десантно-штурмових військ генерал-майор Олег Апостол та командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Зокрема, командувач ДШВ Олег Апостол розкритикував спроби розділити країну, яка продовжує боротьбу за свою незалежність. Він звернув увагу на «безапеляційні оцінки від людей, які ніколи не віддавали бойових наказів, не брали на себе відповідальності за життя і здоров’я підпорядкованого особового складу та не ухвалювали рішень, від яких залежить доля підрозділу».

«Той, хто не відчував цієї відповідальності, не має морального права огульно засуджувати найвище військове командування – людей, які від початку війни разом із військом несуть її тягар, ухвалюють надзвичайно складні рішення та відповідають за них не словами, а власною честю, долею і життям», – написав Апостол.

Водночас командувач ВМС Олексій Неїжпапа заявив, що «сумніви у Збройних силах України під час війни є неприпустимими».

«ЗСУ – чи не єдина інституція, що твердо стоїть на ногах, незважаючи ні на що (…) Тому вважаю, що оцінювати роботу головнокомандувача, як керівника ЗСУ, має право лише президент як верховний головнокомандувач Збройних сил України. А підбурення людей під час війни розколює наше суспільство і грає на руку ворогові!» – наголосив він.

До захисту Сирського також долучилася колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, головнокомандувач має «беззаперечний військовий талант», а генерали НАТО вивчають так званий «почерк Сирського» у веденні бойових операцій.

Маляр також назвала Сирського «наступальним» командиром, який «не боїться ухвалювати рішення».

Вона також відкинула твердження про «радянську освіту» головкома, заявивши, що він пройшов усі рівні сучасної військової освіти вже в незалежній Україні, а також низку курсів підготовки НАТО. Крім того, за її словами, у ЗСУ «практично немає зразка зброї, з якого він особисто не стріляв».

«Так, в армії є проблеми. Їх багато. Є помилки. Є системні речі, які необхідно змінювати. Є наслідки того, що держава десятиліттями не готувалася до війни такого масштабу. Є знесилення війною. Та коли країна починає так гидко принижувати та знищувати головнокомандувача української армії, генерала, який звільнив найбільше українських територій, який спланував і реалізував усі успішні наступальні операції цієї війни, – вона однозначно стає слабшою», – написала ексзаступниця міністра оборони.

Нагадаємо, з 16 липня у Києві та інших містах України тривають акції протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Крім вимоги повернути Федорова до уряду, учасники мітингів закликають відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, звинувачуючи його в невдалих військових рішеннях.

Як повідомлялося, Михайло Федоров розкритикував керівництво головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. «Я не ставив умов: або я, або Сирський. Бо насправді Сирський в 22 році врятував нашу країну в тому числі. Ми не можемо такого командира недооцінити, але війна змінилася повністю. Я не думаю що це проблема его. Думаю, є інші якісь причини. Але кажу – непідписані багато документів. Але мені сказали – не чіпай. Я терпів і був готовий працювати, поки головком не поставив ультиматум», – сказав він.

До слова, президент Володимир Зеленський публічно підтвердив конфлікт між Михайлом Федоровим та головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

Глава держави 18 липня провів розмови з ексміністром оборони Михайлом Федоровим і головкомом ЗСУ Олександром Сирським. Зеленський запевнив, що «чує, що кажуть люди».

Як повідомило видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента, у Збройних силах України можуть відбутися великі кадрові перестановки, які пов’язані з головнокомандувачем Олександром Сирським.