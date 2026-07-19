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В Україні вчетверте за добу лунала повітряна тривога

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В Україні вчетверте за добу лунала повітряна тривога
Тривога в більшості областей тривала 20 хвилин
колаж: glavcom.ua

Сирени через загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку

У Києві та більшості областей України у неділю, 19 липня, о 15:16 оголошена повітряна тривога. Це вже вчетверте за добу, інформує «Главком».

Як повідомили Повітряні сили, тривогу оголосили через загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. КАБи на південь Дніпропетровщини з Донеччини», – ідеться у повідомленні ПС.

О 15:38 загрозу в більшості обласях було ліквідовано. 

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, о 9:55 у Києві пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу реактивних БпЛА.

У ніч проти 19 липня під час масованого російського обстрілу Києва постраждали мирні мешканці. Станом на момент цієї публікації відомо про одну загиблу людину та 16 поранених.

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Рятувальники гасять вогонь, розбирають завали та евакуюють людей із пошкоджених будинків, зокрема у Солом'янському районі. Загалом же пожежі та пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.

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Теги: тривога озброєння Україна війна

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