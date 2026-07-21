Повітряні сили розкрили наслідки нічної атаки Росії на Україну

Зафіксовано влучання восьми ударних безпілотників на семи локаціях

У ніч проти 21 липня російські війська атакували Україну 58 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 46 ворожих цілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни застосували ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, а також дрони «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» і безпілотники-імітатори типу «Пародія». Їх запускали з Курська та Орла у Росії, тимчасово окупованого Донецька, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00 українські захисники знешкодили 46 ворожих безпілотників, які діяли над північними, південними та східними регіонами країни. Частину цілей збили, інші – подавили засобами РЕБ. Вісім ударних дронів досягли цілей, були зафіксовані влучання у семи місцях.

Зафіксовано влучання на семи локаціях інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили попередили, що станом на 8:25 російська атака ще не завершилася, а у небі залишаються ворожі безпілотники. Українців закликали перебувати в безпечних місцях і реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, зранку 21 липня російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю у центрі Чернігова. На місці спалахнула пожежа, частково зруйновано конструктивні елементи споруди. Одна людина постраждала.

Ввечері 20 липня російські війська атакували Суми безпілотниками. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа у будівельному гіпермаркеті «Епіцентр». Було також влучання БпЛА у житловий сектор, постраждали жінка і двоє дітей.