Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили розкрили наслідки нічної атаки Росії на Україну

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Повітряні сили розкрили наслідки нічної атаки Росії на Україну
Наслідки ранкового удару по Харкову
фото: ДСНС Харківщини

Зафіксовано влучання восьми ударних безпілотників на семи локаціях

У ніч проти 21 липня російські війська атакували Україну 58 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 46 ворожих цілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни застосували ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, а також дрони «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» і безпілотники-імітатори типу «Пародія». Їх запускали з Курська та Орла у Росії, тимчасово окупованого Донецька, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00 українські захисники знешкодили 46 ворожих безпілотників, які діяли над північними, південними та східними регіонами країни. Частину цілей збили, інші – подавили засобами РЕБ. Вісім ударних дронів досягли цілей, були зафіксовані влучання у семи місцях. 

Зафіксовано влучання на семи локаціях
Зафіксовано влучання на семи локаціях
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили попередили, що станом на 8:25 російська атака ще не завершилася, а у небі залишаються ворожі безпілотники. Українців закликали перебувати в безпечних місцях і реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, зранку 21 липня російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю у центрі Чернігова. На місці спалахнула пожежа, частково зруйновано конструктивні елементи споруди. Одна людина постраждала.

Ввечері 20 липня російські війська атакували Суми безпілотниками. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа у будівельному гіпермаркеті «Епіцентр». Було також влучання БпЛА у житловий сектор, постраждали жінка і двоє дітей.

Читайте також:

Теги: Повітряні сили ЗСУ війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лжепророки «русского міра» дадуть відповідь за зло
Немилосердна кара чекає на таких, як Гундяєв
6 липня, 12:32
Збитий приціл Путіна
Збитий приціл Путіна
15 липня, 21:41
На Близькому Сході загострюється ситуація
США завдали авіаударів по військових об'єктах в Ірані
28 червня, 01:32
Нинішній стан російської економіки є оманливим, а новий пакет санкцій Євросоюзу може стати каталізатором масштабної фінансової кризи
Європейська розвідка назвала сценарій, який може обвалити банківську систему РФ
6 липня, 21:49
На східному напрямку збито російський винищувач Су-35
ЗСУ збили російський винищувач Су-35
8 липня, 15:47
Нагороджений орденами «Честь і Слава», «Лицарський Хрест Добровольця» і «Бойової Звитяги» ДУК ПС ІІ ступеню та Хрестом Відродження Нації
Чотири роки без «Дракона». Згадаймо Олександра Попова
9 липня, 09:00
Кількість штурмових дій на фронті цього місяця виросла на 4,4%, порівняно з попереднім
Скільки територій України окуповано в червні? Дані DeepState
1 липня, 18:10
Рідні брат і сестра Богдан і Вікторія Долі
У Києві внаслідок ворожого обстрілу загинули рідні брат і сестра з Конотопа
3 липня, 10:36
Ракета впала неподалік житлових будинків
Російська ракета впала на дитячому майданчику в Києві (відео)
6 липня, 09:14

Події в Україні

Росія вбила співробітницю Херсонської ОВА
Росія вбила співробітницю Херсонської ОВА
Повітряні сили розкрили наслідки нічної атаки Росії на Україну
Повітряні сили розкрили наслідки нічної атаки Росії на Україну
В окупованому Маріуполі спалахнула масштабна пожежа
В окупованому Маріуполі спалахнула масштабна пожежа
Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2026 року
Атака на Чернігів: постраждала людина, є влучання в адмінбудівлю
Атака на Чернігів: постраждала людина, є влучання в адмінбудівлю
Втрати ворога станом на 21 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 21 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
108K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
74K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua